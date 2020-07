Zurück in die Natur: So starten fünf Turmfalken im Krugpark in ein neues Leben

Brandenburg/H

Ein neues Leben ist das Ziel der Turmfalken im Naturschutzzentrum Krugpark. Dort wachsen fünf Jungtiere auf, das ist die höchste Anzahl seit dem Jahr 2017. Die Greifvögel sind ein bis zwei Monate alt, jeden Tag beobachten Tierpfleger ihre ersten Flugversuche im Käfig.

Plan für die Freiheit

Sie legen Mäuse und Küken für die Turmfalken auf den Boden, schreiben Fortschritte auf und planen, wie die Tiere in die Freiheit zurückkehren. „In diesem Jahr haben Gäste deutlich mehr Jungvögel abgegeben als sonst “, sagt Andrea Kausmann, die das Naturschutzzentrum Krugpark leitet.

Zwei Turmfalken sind aus Niedersachsen, drei kommen aus Brandenburg an der Havel. Sie flitzen durch ihren Käfig, verstecken sich und wechseln innerhalb von Sekunden die Seiten. Passanten haben die Tiere am Dom und in der Nähe der Katharinenkirche entdeckt und anschließend zum Krugpark gebracht.

Diese Turmfalken wachsen aktuell im Naturschutzzentrum Krugpark auf. Quelle: André Großmann

„Aktuell sind die Vögel noch zu klein und würden nicht allein überleben. Deshalb schauen wir, ob sie die Nahrung allein fressen und rupfen“, sagt Andrea Kausmann. Sie sieht, wie die Jungtiere im Käfig mit ihren Flügeln schlagen. Mit jeder Bewegung stärken die Greifvögel ihre Muskulatur, die noch nicht ausgebildet ist. Sie ist wichtig, damit die Falken später längere Strecken zurücklegen.

Umzug in einen neuen Käfig

Je nachdem, wie schnell sich die Tiere entwickeln, folgt in einer Woche der nächste Schritt. Dann verlassen die Tiere ihren sieben Quadratmeter großen Käfig auf dem Hof und kommen Auswilderungsvoliere im Wald. „Dort haben sie 143 Quadratmeter mehr Platz, fliegen weiter und bereiten sich schonend auf ihre Freiheit vor“, sagt Andrea Kausmann.

Die Jungtiere aus der Havelstadt sind kurz nach ihrer Geburt in den Krugpark gekommen. In der Natur sitzen die kleinen Turmfalken sonst in einer kleinen Höhle, ihre Eltern füttern sie, nachdem der Nachwuchs aus dem Ei geschlüpft ist. Im Krugpark übernehmen die Tierpfleger diese Aufgabe mit einer Pinzette.

Weniger Nahrung für Jungvögel

Weil die kleinen Turmfalken nicht wie in der Wildnis aus Höhlen und Felsen fliegen, lernen sie die Bewegung in der Luft im Käfig. „Die Tiere tasten sich Schritt für Schritt voran, auf dem Weg in ein freies Leben“, äußert Andrea Kausmann.

Doch hat sie eine Erklärung, warum 2020 mehr Brandenburger als bisher Turmfalken finden? „Vermutlich gibt es für die Tiere immer weniger Nahrung, durch Schädlingsbekämpfungsmittel könnten sie weniger Mäuse und Kleintiere finden. Ich nehme an, dass sie deshalb so entkräftet waren, sonst lassen sich die Jungvögel nicht so leicht einfangen“, sagt die Brandenburgerin.

Tipp für Finder

Sie hat einen Tipp für Menschen, die junge Greifvögel in der Havelstadt entdecken und empfiehlt, die Situation der Tiere genau zu beobachten. Denn auch wenn die Tiere nicht zu hundert Prozent flugfähig sind, müssen sie nicht sofort gerettet werden.

„Manchmal fliegen die Elterntiere schon aufgeregt durch die Gegend und rufen nach ihnen. Und wenn mal eine Katze in der Nähe ist, wissen die Vögel ihren Nachwuchs schon zu verteidigen. Für sie ist es immer besser, in ihrer natürlichen Umgebung zu bleiben. Wenn aber stundenlang nichts passiert und Jungtiere allein sind, ist meist etwas faul“, kommentiert Kausmann.

Neustart in Klein Kreutz oder Wust

Sie ist dankbar für jede Hilfe, betont aber auch, dass die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums „immer nur ein bisschen Unterstützung“ geben können. In diesem Jahr haben Mitarbeiter im Krugpark bislang 125 Tiere aufgenommen.

Andrea Kausmann ist gespannt, welche Fortschritte die in der Wissenschaft als falco tinnunculus bekannten Vögel machen und sagt, was sie an den Tieren fasziniert. „Ihr Flug ist sehr interessant. Sie beobachten ihren Untergrund in einer Standposition über dem Feld, rütteln mit den Flügeln, schauen sich um und schießen mit Tempo auf die Beute zu“, sagt die Brandenburgerin.

Sie hofft, dass die Greifvögel in vier bis fünf Wochen in die Natur fliegen und frei leben. Doch wohin bringen sie die Mitarbeiter des Krugparks? „Wir wildern sie womöglich in Richtung Klein Kreutz oder in Wust aus. Es ist wichtig, dass die Tiere Stellen haben, die ihnen Sitzgelegenheiten, Bäume und eine Fläche zur Jagd bieten. Dann suchen sie sich ihr Revier schon“, sagt Andrea Kausmann.

Brandenburger, die Jungtiere finden, sollten im Naturschutzzentrum Krugpark anrufen. Infos unter 03381-58 31 60.

