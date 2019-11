Brandenburg/H

Bürger haben die Polizei in Brandenburg/Havel am Samstagabend darüber informiert, dass ein Mann zusammengeschlagenen wurde. Tatsächlich trafen die Beamten gegen 19 Uhr in der Linienstraße einen stark betrunkenen 32-Jährigen an. 2,9 Promille Alkohol wurden wenig später bei ihm festgestellt.

Der betreffende Mann wies unter anderem Verletzungen an den Händen auf. Gegenüber der Polizei verhielt er sich sehr aggressiv und leistete sogar aktiv Widerstand gegen diejenigen, die ihm helfen wollten.

Mann aus Menschengruppe schlägt zu

Laut Aussage eines Zeugen hatte es zuvor Streit gegeben mit einer Menschengruppe. Ein Mann aus dieser Gruppe schlug schließlich auf den Betrunkenen ein.

Die Gruppe verließ danach den Ort des Geschehens, die Polizei konnte daher niemanden feststellen. Sie sucht den Tatverdächtigen mit folgender Beschreibung.

Der Mann, der geschlagen hat, ist 20 bis 30 Jahre alt. Er trug graue Oberbekleidung und eine graue Jogginghose. Die Polizei hat eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, die Kripo ermittelt.

Von MAZ