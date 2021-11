Brandenburg an der Havel

Möglichst selbstbestimmt im Alter leben. Das ist schon seit längerer Zeit das Ziel vieler Menschen in Deutschland. Die ersten Wohngemeinschaften für Menschen mit demenziellen Erkrankungen entstanden in Deutschland etwa bereits Mitte der 1990er Jahre, gedacht als Alternative zum Pflegeheim. Gegründet wurde die erste dieser Wohnformen offiziell in Berlin durch den Verein Freunde alter Menschen.

Großer Bedarf an Wohngemeinschaften mit Demenzpflege

Heute gibt es spezielle Wohngemeinschaften für ältere Menschen und insbesondere solche mit Demenz im ganzen Bundesgebiet mit unterschiedlicher Ausrichtung. Und ihre Zahl steigt. Das Portal pflegemarkt.com zählte für das Jahr 2020 etwa 909 bestehende Wohngemeinschaften mit Demenzpflege. Über 80 befanden sich zum damaligen Zeitpunkt im Bau oder in Planung. Im Land Brandenburg kamen 2020 demnach auf 100 000 Einwohner über 75 Jahren je 180 auf Demenz spezialisierte WG-Plätze. Zum Vergleich: In Bayern waren es 67, in Berlin 842. Und viele Wartelisten sind lang.

Pflegekasse übernimmt Anschubfinanzierung

Grundsätzlich ist auch die Gründung einer Demenz-Wohngemeinschaft etwa durch Angehörige denkbar. Neugründungen durch Pflegebedürftige werden gefördert. Beteiligen sie sich an der Gründung einer ambulant betreuten Wohngruppe, kann bei der Pflegekasse im Rahmen einer Anschubfinanzierung zur altersgerechten oder barrierearmen Umgestaltung der gemeinsamen Wohnung eine Förderung von bis zu 2500 Euro beantragt werden. Je WG ist diese begrenzt auf 10 000 Euro. Die Förderung steht Pflegebedürftigen aller Pflegegrade zu. Den Antrag auf Bewilligung dieser Mittel müssen die WG-Mitglieder innerhalb eines Jahres ab Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen stellen.

Mietvertrag und Pflegevertrag

Wichtig zu wissen dabei: Pflege-WGs, also ambulant betreute Wohngemeinschaften, unterscheiden sich von einem Pflegeheim vor allem darin, dass der Mietvertrag und der Pflegevertrag unabhängig und getrennt voneinander abgeschlossen werden müssen. In Demenz-WGs sind in der Regel tagsüber zwei Präsenzkräfte vor Ort, die etwa den Haushalt organisieren oder pflegerische Aufgaben übernehmen. Teils dafür externe Pfleger. In der Nacht ist meist eine Präsenzkraft in der WG.

Von Jessica Kliem