Brandenburg/H

Beamte einer Zivilstreife haben Freitag gegen 22.30 Uhr in der Max-Herm-Straße in Brandenburg-Hohenstücken gleich drei Übeltäter gestellt. Zunächst kontrollierten sie einen 33-jährigen Radfahrer. Der Mann hatte eine geringe Menge an Drogen bei sich. Zudem war sein Rad als gestohlen registriert.

Kaum war der Fall abgearbeitet, der Täter durfte zu Fuß nach Hause gehen, „konnten die Polizeibeamten die Augen nicht vor einem 62-jährigen Radfahrer verschließen, welcher mit seinem Gefährt mit deutlichen Schlangenlinien am Ort des Geschehens vorbeifuhr“, so ein Polizeisprecher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Noch während die Zivilpolizisten die Anzeige aufnahmen, wurden sie auf einen vorbeifahrenden Ford aufmerksam. Der Brandenburger am Steuer, das ergab die Kontrolle, besitzt keinen Führerschein. Zudem hatte der Mann Kokain und Cannabis zu sich genommen. Der 21-Jährige musste die Beamten dann noch zu einer Blutprobe zu einem Arzt begleiten.

Von MAZonline