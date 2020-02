Brandenburg/H

Ein unbekannter Brandstifter hat am Freitagabend binnen anderthalb Stunden in der Sachsenstraße und in der Magdeburger Landstraße zwei Altpapiercontainer angezündet. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt.

Container brannten in voller Ausdehnung

Als die Feuerwehr an den Brandorten eintraf, brannten die Container bereits in voller Ausdehnung. Die Alarmierungen erreichten die Rettungsstelle um 18 Uhr und um 19.30 Uhr

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus und ermittelt. Kripobeamte sicherten Spuren.

