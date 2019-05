Brandenburg/H

Diebe haben am Sonntag und Montag zwei Autos in Brandenburg aufgebrochen und dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Das wurde am Dienstag bekannt.

Zunächst brachen sie in der Prignitzstraße in Nord einen VW-Caddy auf. Sie stahlen Werkzeug und einen Laptop aus dem Fahrzeug.

Eine Nacht später am Montag schlugen Unbekannte in der Altstadt die Seitenscheibe eines Mercedes-Vito ein. Sie stahlen daraus Technik.

Von MAZonline