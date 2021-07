Brandenburg/H

Zwei hässliche Beinbewegungen trennen Steffen B. von einem weiterhin straffreien Leben. Doch das Schöffengericht Brandenburg an der Havel ist am Ende des Strafprozesses am Dienstag überzeugt davon, dass der 41 Jahre alte Mann einem schon auf dem Boden liegenden Bekannten zweimal in den Bauch getreten hat.

Der Tatvorwurf der Staatsanwältin reicht zurück zu einem Juliabend vor zwei Jahren. Damals war Steffen B. mit Gino W. unterwegs, einem mehrfach vorbestraften Gewalttäter mit einem erheblichen Suchtproblem.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Angeklagte bestreitet nicht, dass er und Gino W. mit Sven R. zusammengetroffen sind, einem schmächtigen 24 Jahre alten Mann aus Hohenstücken, der den beiden anderen nicht im Ansatz körperlich gewachsen ist.

Das Opfer hat auch gar keine Chance, sich zu wehren, als der kräftige Gino W. (28) ihn von hinten anspringt, zu Boden streckt und anschließend auf ihn einschlägt und eintritt.

Ganz unvorbereitet trifft den arbeitslosen Mann dieser Angriff allerdings nicht, denn der betrunkene Gino W. hat ihn schon kurz zuvor angepöbelt, als er bei Rewe einkaufen will. Der junge Mann ruft daraufhin seinen Pflegevater an, um sich sicherer zu fühlen.

Schmerzhafte Treffen am Kopf

Doch nach dem Einkauf ist es so weit. Gino W. lauert ihm auf, verfolgt ihn und rennt auf ihn zu, während Steffen M. mit etwas Abstand hinterherschlendert. Sven R. lässt die Schläge und Tritte über sich ergehen, versucht seinen Kopf auf dem Boden kauernd mit den Händen etwas zu schützen, erleidet aber schmerzhafte Treffer am Kopf und am Oberkörper.

Erst als eine Mutter mit drei kleinen Kindern dazwischen geht und „Hört auf“ ruft, wird das Opfer erlöst, das nicht weiß oder sich nicht erinnern kann, ob auch Steffen B. getreten hat.

Der Angeklagte bestreitet jeden eigenen Tatbeitrag, beteuert sogar, dass er dem malträtierten und erheblich verletzten Mann in gewisser Weise beigestanden und Schlimmeres verhindert habe.

Den Prozessausgang entscheidet die Aussage der Zeugin. Sie kennt beide Angreifer und hat schon im Vorbeigehen aufgeschnappt, dass die beiden Sven R. suchen wollen, weil er ihnen ein Handy geklaut habe.

Zeugin hat zwei Tritte gesehen

Vor allem aber sagt die 38 Jahre alte Familienmutter aus, dass sie gesehen habe, wie nicht nur Gino W. den jungen Mann vermöbelt hat, sondern auch Steffen B. ihn zweimal in den Bauch getreten habe. „Das ist eine ganz große Lüge“, beteuert der Angeklagte.

Doch die Staatsanwältin und das Schöffengericht glauben nicht ihm, sondern der Frau. Selbst sein Verteidiger lässt erkennen, dass er nicht restlos von der Unschuld seines Mandanten überzeugt ist.

Haftstrafe und 100 Stunden Sozialdienst

Das Schöffengericht Brandenburg folgt dem Antrag der Staatsanwältin und verurteilt den nicht vorbestraften Steffen B. wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Binnen eines halben Jahres muss er zudem hundert Stunden Sozialdienst ableisten, falls das Urteil rechtskräftig wird.

Der Haupttäter Gino W. wurde bereits im April wegen dieser Tat und zahlreichen weiteren Verbrechen verurteilt und verbüßt derzeit seine mehrjährige Haftstrafe.

Von Jürgen Lauterbach