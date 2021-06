Zwei Brandenburger DRK-Taucher sterben im Steinbruchsee Mockrehna

Brandenburg/Leipzig

Bei einem dramatischen Tauchunfall in der Nähe von Leipzig sind am Sonnabend zwei erfahrene Taucher der Brandenburger DRK-Wasserwacht ums Leben gekommen. Der Havelstädter Ferry E. (57) und Uwe K. (69) aus Rathenow konnten gegen 12.15 Uhr nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden, bestätigt die Polizei in Leipzig.

Die Hintergründe des tragischen Unglücks sind noch völlig unklar. Gemeinsam mit Sporttauchern waren die beiden erfahrenen Taucher in dem Steinbruchsee Wildschütz unterwegs. Am Samstagmorgen waren sie zu sechst von Brandenburg nach Mockrehna aufgebrochen.

Geplanter, gut vorbereiteter Tauchgang

Sie übten zusammen mit den Sporttauchern und waren in ihrer Freizeit, also nicht im Einsatz unterwegs. Auch zwei Sporttaucher wurden zeitgleich verletzt, die offenbar zu schnell aufgetaucht waren. Zumindest einer von beiden musste in der Druckkammer behandelt werden. Die restlichen beiden Taucher bekamen von der Katastrophe offenbar nichts mit.

Die Taucher waren mit neuer, funktionsfähiger Technik unterwegs, sagt Brandenburgs DRK-Chef Andreas Griebel. Er zeigte sich gegenüber der MAZ in der Nacht zu Sonntag tief betroffen von dem Unglück und informierte die Vereinsmitglieder. Die Angehörigen sowie die Kollegen der beiden beliebten und in der Stadt sehr aktiven Ehrenamtler werden von Notfallseelsorgern betreut. Die beiden unverletzten Taucher ließ Andreas Griebel nach Brandenburg fahren.

Entsetzen und Trauer

DRK-Präsident Björn Lukas sagte laut dem Online-Portal Meetingpoint: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen von Ferry E. und Uwe K. und unseren Kameraden, die vor Ort waren. Wir trauern und können das Geschehene nicht fassen.“

Polizei und Rettungskräften, die gegen 12.15 informiert wurde, nachdem die beiden Taucher an der Oberfläche entdeckt wurden, gelang es nicht, die beiden Taucher zu reanimieren. Die Leichen wurden der Rechtsmedizin übergeben, die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Unglückshergang.

Bekannter Tauch-Hotspot

Der Steinbruchsee Wildschütz ist mit 74 Metern Tiefe der zweittiefste See in Mitteldeutschland und aufgrund seiner Tiefe ein beliebter Tauchspot für die internationale Tech-Taucherszene und Apnoe-Taucher. Der See kann nur über eine Tauchschule betreten und betaucht werden und verfügt über eine aktive Unterwasserstation in neun Meter Tiefe. Bereits 2014 war es in dem beliebten Revier zu einem tödlichen Tauchunfall gekommen.

Wie Andreas Griebel betont, gebe es bisher keinen Hinweis auf ein Fehlverhalten, die Einweisung vor dem Tauchgang sei professionell und gut gewesen. Die Polizei habe die Technik und die Tauchcomputer zur Untersuchung eingezogen.

Von Benno Rougk