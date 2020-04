Zwei Brandenburger und die Corona-Krise in Spitzbergen und Abu Dhabi

Brandenburg/H

Spitzbergen und Japan liegen nicht gerade um die Ecke. Sylvia Weging hat im hohen Norden studiert, ihr Bruder Viktor im fernen Osten.

Beide Geschwister mussten ihren jeweiligen Studien- beziehungsweise Aufenthaltsort wegen der Corona-Pandemie verlassen. Ihre Rückreise ist erwartungsgemäß etwas abenteuerlich verlaufen.

Sylvia Weging (24) sollte von Rechts wegen an der Universität in Trondheim/ Norwegen sein, um mit ihrem Masterstudium der Umwelttoxikologie und -chemie voranzukommen. Doch statt Bodenproben in Spitzbergen zu nehmen, muss die Brandenburgerin ihr Studium nun online vom heimischen Wohnzimmer aus fortsetzen.

Aufforderung abzureisen

Wie so viele Studenten, bei denen Auslandsaufenthalte während der akademischen Ausbildung erwünscht oder erforderlich sind, wurde die Masterstudentin wegen des Corona-Alarms in ihrem Gastland gezwungen, alles stehen und liegen zu lassen und abzureisen.

Drei Masterkurse à sechs Wochen wollte Sylvia Weging in Spitzbergen verbringen. Bis Ende Mai wollte sie bleiben. Doch wegen Corona wurde die Universität geschlossen. Bis zum 8. März, 18 Uhr musste sie ihre sämtlichen Sachen aus dem Uni-Gebäude räumen. Sie sollte ausreisen.

„Man hat uns gesagt, die Gesundheitsinfrastruktur am Ort sei nicht gut und die Beatmungsgeräte würden nicht ausreichen“, erzählt die Masterstudentin des zweiten Semesters. Sie hatte noch Glück, denn über Oslo bekam sie einen der letzten Flüge zurück in Richtung Heimat.

Andere sind in Oslo gestrandet

Sylvia Weging musste zwar am Flughafen Kopenhagen auf einer Bank übernachten und alle Nase lang nervige Durchsagen ertragen. Doch traf sie es damit besser als Kollegen von ihr, die in Oslo gestrandet sind. Sie konnte am Ende von Frankfurt/Main aus mit dem Zug die Heimatstadt erreichen.

Wie es weitergeht? Zunächst saß und bewegte sich die gut gelandete Studentin durch die häuslichen Quarantänewochen. Die Uni-Kurse in Norwegen im Juni/Juli sind schon gestrichen. Im August möchte Sylvia Weging eigentlich wieder zurück nach Spitzbergen. Doch wer weiß schon, was dann sein wird.

Studium in Japan noch beendet

Ihr Bruder Viktor Weging hatte erst einmal mehr Glück. Denn sein Auslandssemester in Osaka endete schon im Januar, also noch deutlich, ehe die Lage sich zuspitzte. „Im Februar konnten wir ihn noch recht entspannt in Japan besuchen“, erzählt seine Mutter Éva Weging.

Abu Dhabi ist in Corona-Zeiten nicht wirklich sehenswert. Viktor Weging hat immerhin sein Studiensemester in Osaka gut abschließen können. Quelle: Privat

Der 22 Jahre alte Viktor Weging, der International Business Administration studiert, trat also frohgemut die geplante Rundreise von Japan aus an. Alles geregelt, auch der Heimflug war schließlich gebucht.

„In Phuket war noch nichts, auch Sri Lanka war entspannt“, erzählt der Brandenburger. Angeblich gab es in Sri Lanka kein Coronavirus. So hieß es dort jednefalls. Allerdings verdichteten sich dann doch die Hinweise, dass der Flughafen bald zugemacht würde.

Viktor Weging schaffte den Abflug und landete wie geplant in Abu Dhabi. Dort traf das Coronavirus zwar nicht seine Atemwege und Lunge, durchkreuzte wohl aber seine Ausflugsziele für die folgende Woche.

Lange leere Tage in Abu Dhabi

„Da ging es los und das begann schon mit den Kontrollen am Flughafen“, berichtet der Brandenburger. Alle Veranstaltungen: abgesagt. Die Malls: menschenleer. Die berühmte Formel-1-Rennstrecke Yas Marina: geschlossen. Die Scheich-Zayid-Moschee: keine Chance.

„Ich saß da im Hotel und hatte nichts zu tun“, berichtet der Abu-Dhabi-Gast. Es gab aber doch etwas zu tun: Flüge nach Deutschland checken. Denn der gebuchte Rückreiseflug fand nicht statt. Die Airline hat alle Flüge storniert, ihm aber nicht Bescheid gegeben.

Ticket zum Höchstpreis ergattert

Eine Hoffnung: die Rückreise über Beirut. Doch Pech, der Flughafen wurde am 18. März geschlossen. Viktor Weging versuchte es schließlich direkt am Flughafen von Abu Dhabi und ergatterte ein Ticket.

Der Preis, so sagt er, sei so hoch gewesen, dass man ihn nicht nennen könne. Seine Mutter: „Ich musste tief in die Tasche greifen, um meinen Sohn vor der Schließung des Flughafens aus Abu Dhabi rauszubekommen.“

Die Zeit im heimatlichen Brandenburg/Havel begann auch für den 22-Jährigen mit zwei Wochen Quarantäne. Die wenigstens sind jetzt um. Dafür hat ihn allerdings eine Angina ereilt.

Von Jürgen Lauterbach