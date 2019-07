Brandenburg/H

Bereits am Sonntag, den 30. Juni, wurden zwei jungen Frauen im Marienbad sexuell belästigt. Die Polizei berichtet an diesem Donnerstag über den Vorfall in Brandenburg/Havel.

Gegen 18.10 Uhr an jenem Sonntag befanden sich die beiden Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren im Hauptschwimmbecken des Außenbereichs.

Plötzlich versuchte ein fremder Mann, Kontakt aufzunehmen. Zunächst warf er einige Male einen Wasserball in Richtung der beiden. Frauen, wie Sascha Specker für die Polizeiinspektion Brandenburg berichtet.

Mit harmlosem Ballspiel fing es an

Zunächst erwiderten die Brandenburgerinnen das Ballspiel, dann entfernten sie sich jedoch lieber von dem Mann. Doch der Unbekannte suchte erneut die Nähe der beiden Frauen. Diesmal berührte er sie jeweils an ihren Haaren.

Damit nicht genug, fasste der Fremde eine der beiden Frauen gegen ihren Willen an Hüfte und Bauch an. Zudem biss er ihr in die Schulter. Indem Moment schrie sie lautstark, um auf sich aufmerksam zu machen.

Marienbad wartet nicht auf die Polizei

Daraufhin ließ der Tatverdächtige von ihr ab und entfernte sich. Nach Polizeiangaben wurde der Mann anschließend aus dem Schwimmbad verwiesen und auf dem Weg hinaus begleitet, noch ehe die Polizei alarmiert war. Der unbekannte Mann verschwand.

Das gesamte Geschehen spielt sich im Schwimmbecken ab. Wie die Polizei später erfuhr, hatte der Fremde kurz vor seinen plumpen Annäherungsversuchen die zwölf Jahre alte Nichte von einer der belästigten Frauen vom Treppensteig der Wasserrutsche geschubst.

Sämtliche Beteiligten blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, um den Unbekannten zu finden.

Schales Kinn, Bart um den Mund herum

Der Gesuchte ist den Angaben zufolge vermutlich rumänischer Herkunft und etwa 1,60 Meuter groß. Sein Kinn ist schmal, sein Schnauzbart hat den Mund zum fraglichen Zeitpunkt umschlossen.

Seine Augen sollen braun sein, sein Haar kurz und braun mit blonden Strähnen. Er trug ein Basecap, Bermuda Shorts. Deutsch sprach er nicht.

Die Polizei Brandenburg fragt: Wer hat Wahrnehmungen in Zusammenhang mit dem beschriebenen Sachverhalt gemacht? Wer kann Erkenntnisse mitteilen, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen können? Hinwiese werden erbeten unten Telefon 03381/5600 oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben.

Von Jürgen Lauterbach