Zwei Heidelberger haben ihr Herz an Brandenburg an der Havel verloren

Brandenburg/H

Rainer Schmidt (61) kann am Ende seines Berufslebens viele Geschichten erzählen. Schließlich hat er in fast 30 Jahren als Ausbildungsleiter von Heidelberger Druck in Brandenburg an der Havel mehr als 500 jungen Leuten den Weg ins Berufsleben geebnet – mit Witz und Wissen und vor allem mit Herzblut.

Wenige Tage vor seinem Abschied nach 45 Jahren im Unternehmen stöbert Rainer Schmidt in einer anderen Geschichte. Einem West-Ost-Märchen, das fast so alt wie die deutsche Einheit und überdies wahr ist. Eine Geschichte von Aufbruch und Ankommen. Und eine kleine Liebeserklärung an die Stadt an der Havel und ihre Menschen.

Maschinenschlosser oder Erzieher

Als Jugendlicher wusste Rainer Schmidt nicht recht, ob er als Technikfan Maschinenschlosser lernen sollte oder als Menschenfreund doch lieber Erzieher. Die Maschinen waren damals stärker.

Der 16-Jährige lernte bei der Heidelberger Druck AG in Wiesloch Maschinenschlosser, machte seinen Industriemeister. Erzieher wurde er also nicht. Aber Ausbilder.

Mensch und Maschine hatte Rainer Schmidt somit unter einen Hut gebracht, als sein Unternehmen ihn 1991 an der rechten Stelle packte. Im neuen Werk in Brandenburg an der Havel sollte er die Lehrlingsausbildung übernehmen.

Die erschrockene Ehefrau

Leider hatte der Konzern die Rechnung ohne Ehefrau Gabi gemacht. Den Schreck in ihren Augen sieht der damals 32-Jährige noch heute. „ Brandenburg? Das ist nicht dein Ernst?! Du weißt doch von den Besuchen beim Onkel in Wittenberg, wie es da aussieht.“

Für die Frau ist klar: Im Osten werden wir niemals Freunde haben, immer Wessis bleiben mit zwei Kindern, die eingemauert in einer Plattenbauwohnung aufwachsen.

Der Mann fügt sich, lässt aber nicht ganz locker. Der Kompromiss: Er darf für ein gutes Jahr die Lehrlingsausbildung in Brandenburg aufbauen.

Rainer Schmidt mit seinen ersten Auszubildenden in Brandenburg im Jahr 1991. Zu sehen ist der junge Ausbildungsleiter ziemlich weit rechts im Bild. Quelle: Heidelberger Druck

Rainer Schmidt ist begeistert: „Hier war Goldgräberstimmung. Alles ging. Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen, die Brandenburger waren freundlich und dankbar.“

Keine Angst vor Kammerjägern

Was stört die Ankündigung im Wohnheim, dass die Bewohner alles Essbare in Sicherheit bringen sollen, weil der Kammerjäger kommt? Der junge Ausbildungschef findet die Arbeit und die märkische Wahlheimat großartig.

Etwas traurig kehrt er wie vereinbart zurück zur Familie ins Badische. Thema erledigt? Keineswegs. Der Brandenburger Werkschef Alfred Linner ruft an, es ist Ende 1992. Es laufe nicht gut, ob er nicht zurückkommen könne?

Keine Chance, antwortet die Ehefrau für den Umworbenen. Die Ausgangslage habe sich ja nicht verändert.

Rückfahrkarte nach Wiesloch

Der Mann wirft ein paar Dinge in die Waagschale, um die Frau gewogener stimmen. Vor allem die jederzeitige Rückfahrkarte nach Wiesloch und statt einer Plattenbauwohnung an der Massowburg den Bauplatz für ein Eigenheim, das in Heidelberg unerschwinglich wäre.

Die Familie zieht nach, als das Haus steht. Die Neubürger machen den Motorbootführerschein und schließen sich dem WSV Stahl Brandenburg an. Sie begeistern die Töchter für den Kanusport. Ehefrau Gabi lässt sich nur zur gern als Trainerin einspannen.

Sport als Türöffner

Beide finden Spaß am Laufen, machen mit im Laufteam von Detlev Voigt. Die Dinge nehmen auch sonst ihren Lauf. Die Kinder wachsen heran. Ehefrau Gabi findet Arbeit als Sekretärin der Freien Musikschule, später zusätzlich in der Rezeption der Physiotherapie-Praxis ihrer Tochter. Netzwerke und Freundschaften entwickeln sich.

Auch Rainer Schmidts Mutter verlässt Süddeutschland und wechselt nach Brandenburg. Mit 83 Jahren ist sie eine Säule der hiesigen Walking- und Fitnessbewegung.

Vor ein paar Jahren bekommt Rainer Schmidt das Angebot, in die alte Heimat nach Mannheim zu wechseln, wo er eine Partnerfirma mit seiner Art, junge Leute aus der Reserve zu locken, überzeugt hat.

Haus, Garten, Deutschlandreise

„Was ist los? Hast du deine Kinder im Osten abgesetzt und willst wieder zurück?“, fragt Ehefrau Gabi. Für sie ist auch längst klar geworden: Hier leben unsere Freunde. Hier sind wir angekommen, hier gefällt es uns.

Wenn für Rainer Schmidt in Kürze die Ruhephase der Altersteilzeit beginnt, arbeitet seine Frau weiter. Der Rentner wird einige Arbeiten im eigenen Haus erledigen, seiner Mutter die Gartenarbeit abnehmen und dann überlegen, in welcher Reihenfolge er vielleicht Deutschland einmal im Wohnmobil ausgiebig kennenlernt.

Rainer Schmidt (rechts) übergibt symbolisch den Staffelstab an den neuen Leiter für berufliche Bildung Christian Beck (links). Quelle: Jacqueline Steiner

Mit dem ersten freien Tag wird das Paar eine Woche ausspannen. Rainer Schmidt bleibt seiner Arbeit in den IHK-Gremien im Übrigen treu. So wie der Landesjury im Wettbewerb Jugend forscht.

Rainer Schmidt hat ein Herz für junge Leute, denen er einiges abverlangt, fachlich und menschlich. Lehrfach ist nicht nur das fundierte Facharbeiterwissen, sondern auch der Respekt vor anderen.

Christian Beck übernimmt die Ausbildungsleitung Christian Beck (48) übernimmt als Leiter die technische Fachausbildung im Brandenburger Werk der Heidelberger Druckmaschinen AG. Seit 32 Jahren arbeitet er im Unternehmen. Zweiter Mann an der Spitze ist der für den disziplinarischen Teil zuständige Personalchef Sven Graumnitz. Beck ist Industriemeister und technischer Betriebswirt. Seit 1999 arbeitet er im Werk Wiesloch in der beruflichen Bildung, seit 2015 als Leiter. Die Ausbildung wird etwas anders organisiert. Christian Beck bleibt zugleich Ausbilder in Wiesloch. Er wird mit den beiden Ausbildungsmeistern in Hohenstücken zusammenarbeiten und viermal im Jahr auch am Standort präsent sein. Auf einer Lernplattform ist er einmal in der Woche mit den angehenden Mechatronikern im direkten Kontakt.

Der Howard-Carpendale-Fan betrachtet es als Privileg, so viele Auszubildende begleitet zu haben in der Symphonie seines Lebens. Etwa 150 der gut 550 einst jungen Menschen sind noch immer im Unternehmen.

Dem Rathaus sind die Verdienste von Rainer Schmidt in den vergangenen knapp drei Jahrzehnten nicht verborgen geblieben. Oberbürgermeister Steffen Scheller muss in der Urkunde der Stadt etliche Zellen füllen, um alles aufzuzählen.

Von Jürgen Lauterbach