Brandenburg/H

Der Deutsche Tierschutzbund hat die Katzenbrüder Sancho und Santiago aus dem Tierheim Brandenburg an der Havel als Tierheimtiere des Monate Dezember und Januar gekürt. Mit der bundesweiten Aktion im Rahmen der Kampagne „ Tierheime helfen. Helft Tierheimen!“ will der Verband seinen angeschlossenen Mitgliedsvereinen dabei helfen, Tierheimbewohner, die schon lange auf ihre Adoption warten, zu vermitteln.

Die beiden zweieinhalb Jahre alten Kater leben schon seit ihrer Geburt im Tierheim. Dort wurde sie am 5. Mai 2018 geboren. Beide sind geimpft, kastriert und gechipt. Sie sollen getrennt voneinander vermittelt werden. Interessenten können sich an das Tierheim in der Caasmannstraße wenden.

Vorsichtig und schüchtern

„Beide Kater sind anfangs eher vorsichtig und schüchtern“, sagt Sabrin Haufschildt, Leiterin des Tierheims Brandenburg an der Havel. Hätten sie aber erst einmal Vertrauen gefasst, seien sie verspielt und neugierig.

Nicht untypisch für Tiere – bei beiden geht die Liebe durch den Magen: Wenn Futter im Spiel ist, zeigen sie hin wieder auch ihre verschmuste Seite“, erzählt Sabrin Haufschildt. Ansonsten flitzen sie davon, sobald sich jemand nähert.

Vertrauen aufbauen

Wer sich um einen der beiden Kater dauerhaft kümmern möchte, muss also zunächst Geduld aufbringen und Vertrauen aufbauen, erklärt Anja Linckus vom Tierschutzverein in Brandenburg an der Havel.

Der schwarz gefärbte Sancho mit der weißen Schwanzspitze braucht vor allem Sicherheit und ein geschütztes Umfeld.

Brüder ohne Bindung zueinander

Ein liebevolles, ruhiges Zuhause bei verständnisvollen Katzenmenschen, die ihm auch Freigang bieten können, wäre daher ideal. Da er sozialverträglich ist, sollte im neuen Zuhause unbedingt eine Zweitkatze leben, empfiehlt der Tierschutzbund mit.

Auch wenn Sancho und Santiago Brüder sind, besteht keine besondere Bindung zwischen ihnen. Anders als Sancho hat sich Santiago im Tierheim zum Einzelgänger entwickelt. Daher sollte er allein in ein Zuhause ohne weitere Katzen vermittelt werden.

Richtig auspowern

Bei seinen künftigen Besitzern wünscht sich der schwarz-weiße Kater viel Platz und Freigang, um sich richtig auspowern zu können. Weitere Informationen sowie die Kontaktdaten des Tierschutzvereins finden Interessierte auf www.tierheime-helfen.de.

Mit der erwähnten Kampagne und der Kür des Tierheimtiers des Monats macht der Dachverband der deutschen Tierheime auf die wertvolle Leistung der Tierheimmitarbeiter und -helfer aufmerksam.

Auch die sechsjährige Hündin Fleur ist mittlerweile vermittelt und lebt glücklich bei ihrer Besitzerin. Quelle: Tierheim Homburg

Bis auf das Tierheimtier des Monats August, den Katern Siggi und Luis, wurden bisher alle Tierheimtiere des Monats vermittelt, berichtet Hester Pommerening für den deutschlandweit tätigen Verband.

Selbst die sechsjährige Hündin Fleur ist mittlerweile glücklich vermittelt und in ihrem „Zuhause für Immer“ eingezogen. Fleur galt als Sorgenkind des Homburger Tierheims.

„Monsterhund“ erinnert an „Grüffelo“

Menschen erinnerte sue im wahrsten Sinne des Wortes an das „Grüffelo“, schrieb der Tierschutzbund. Groß und schwarz, ein „Monsterhund“ mit „schrecklichen Hauern“, die man durch Ihren Unterbiss nur zu deutlich sieht. Doch mithilfe der Kampagne fand auch dieser Mischling eine liebevolle Tierfreundin.

Der Fokus auf die vielen außergewöhnlichen Bewohner der Tierheime soll Tierliebhaber die falsche Scheu vor dem Gang ins Tierheim nehmen. „Dabei können sie dort einzigartige Freunde fürs Leben finden“, versichert der Deutsche Tierschutzbund, dem mehr als 740 Tierschutzvereine mit rund 550 Tierheimen angeschlossen sind.

Im Juli und Oktober hatte der Dachverband gesonderte Aktionen mit den „Listenhunden des Monats“ und den Top 10 der schwarzen Tierheimtiere, von denen noch nicht alle vermittelt sind.

Von Jürgen Lauterbach