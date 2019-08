Brandenburg/H

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Samstag in der Elisabethstraße in Hohenstücken ein Krad der Marke Kawasaki Ninja 300 ABS gestohlen. Das Zweirad hat das Kennzeichen BRB-PM 8. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Samstag um 10 Uhr.

Nur wenige Stunden später stahlen Diebe am Samstag zwischen 14 und 16.30 Uhr in der Gertraudenstraße, die ebenfalls in Hohenstücken ist, eine weitere Kawasaki mit dem amtlichen Kennzeichen BRB-M 32. Nach beiden Krads läuft nun eine Fahndung.

