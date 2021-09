Brandenburg/H

Eine Frau wird von ihrem Ex-Mann mit einem Messer attackiert. Sie schreit um ihr Leben. Zwei Anwohner greifen beherzt und umsichtig ein – und retten dem Opfer damit das Leben. So kündigt das ZDF einen Beitrag in der bekannten Sendereihe „Aktenzeichen XY ungelöst“ an, der an diesem Mittwochabend ab 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

Die beiden erwähnten Anwohner leben in der Neustadt von Brandenburg an der Havel und haben am frühen Morgen des 12. März 2020 beherzt eingegriffen als Retter in höchster Not. Daher schlägt das ZDF Daniela Neumann (49) und Christopher Kirchner (37) vor für den mit 10.000 Euro dotierten „XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen“.

In dieser September-Ausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst stellt die Produktionsfirma nach, was an jenem frühen Morgen des 12. März geschehen ist. Dabei kann sie sich stützen auf die Angaben der beiden Brandenburger Augenzeugen, die in einer Reihe stehen mit anderen Menschen, die für ihre Zivilcourage gewürdigt werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es herrscht große Aufregung vor der Haustür der beiden Brandenburger an jenem 12. März 2020 um kurz nach 6 Uhr in der Ferdinand-Lassalle-Straße. Eine Frau schreit um Hilfe. Erdgeschossbewohnerin Daniela Neumann wird davon wach und schaut nach.

Auf der gegenüberliegenden Seite erblickt die Nachbarin einen Mann, der auf einer Frau hockt. Sie glaubt, dass der Fremde sein Opfer vergewaltigt, und schreit ihn daher an, wegzugehen.

Täter verschmerzt Trennung nicht

In diesem Moment weiß sie noch nicht, dass vor ihrer Tür ein Mord geschehen soll. Der fremde Mann hat seiner Partnerin auf dem Weg zu deren Arbeit aufgelauert. Sie hatte sich kurz zuvor nach zwanzig gemeinsamen Jahren zuvor von ihm getrennt. Er will sie nun offenkundig umbringen. Mit einem Messer.

Die angegriffene Frau schreit um Hilfe, Daniela Neumann erblickt das Messer in der Hand des Aggressors, sie weckt ihren Partner. Beide spurten auf die Straße, Christopher Kirchner stößt den 55 Jahre alten Bernd H. runter von der Frau. Seine Partnerin versorgt das Opfer und alarmiert die Polizei.

Viel Polizei und Feuerwehr war am Morgen des 12. März in der Ferdinand-Lassalle-Straße im Einsatz. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Messer liegt auf dem Boden. Der Angreifer holt plötzlich Benzinkanister aus seinem Auto und will den Helfer mit dem Inhalt überschütten und anzünden.

Doch der Monteur aus Brandenburg/Havel wehrt sich. Dabei fällt der Kanister um. Benzin läuft aus, das der Täter entzündet, sodass zwei parkende Autos Feuer fangen und die Helferin auch noch die Feuerwehr ruft.

Der Angreifer brennt

Das Brandenburger Paar übersteht das Geschehen körperlich unverletzt. Der Angreifer wird jedoch von einer Flamme erfasst und reißt sich die brennende Hose vom Leib. Die seinerzeit 47 Jahre alte Ex-Partnerin wird erheblich, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Daniela Neumann kümmert sich um sie, bis sie ins Krankenhaus gebracht wird.

Später wird sich das Opfer mit seinen Lebensrettern treffen und sich natürlich für die mutige Aktion bedanken, die gerade noch rechtzeitig gekommen ist. An diesem Abend würdigt das Aktenzeichen-XY-Team die beiden Brandenburger. Ein Fernsehteam war bei ihnen in Brandenburg an der Havel und hat sich den Ort des Schreckens zeigen und das Geschehens von den beiden Helden des Alltags zeigen lassen.

Ehrung für Zivilcourage

Nun sind Daniela Neumann und Christopher Kirchner damit Anwärter auf den XY-Preis. Dieser Preis steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministers und ehrt seit 2002 Menschen mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte und kluge Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben.

Frauen und Männer werden geehrt, die hinschauen, eingreifen und Mut beweisen. „Ihr couragiertes Handeln hat Vorbildfunktion, denn sie verhindern Verbrechen, schützen Opfer vor kriminellen Übergriffen und tragen dazu bei, Verbrechen aufzuklären“, schreibt das ZDF. Im Oktober tritt eine große Jury zusammen und entscheidet, wer den XY-Preis erhält.

Der dreimal mit jeweils 10.000 Euro dotierte Preis für Zivilcourage soll auch in diesem Jahr wieder verliehen werden. Vielleicht ja an die beiden Brandenburger.

Der Täter begeht Selbstmord

Nachzutragen bleibt noch, dass die dramatische Tat für den aus Ziesar stammenden Angreifer tödlich endete. Er war mit seinem Dacia aus der Brandenburger Innenstadt geflüchtet und raste auf seiner Flucht gegen 6.20 Uhr in der Grüninger Landstraße gegen einen Baum.

Diesen mutmaßlichen Versuch, sich das Leben zu nehmen, überlebt der 55-Jährige schwer verletzt. Nach seinem Krankenhaus kam er in Untersuchungshaft. Er erhängte sich am 3. Juni 2020 in seiner Einzelzelle in der JVA Brandenburg an der Havel.

Von Jürgen Lauterbach