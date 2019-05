Brielow

Alle reden über Luna und Helena. Die beiden Mädchen aus dem Blumenviertel kämpfen um das letzte Waldstück vor ihrer Haustür. Rund 100 Unterschriften haben die beiden elfjährigen Grundschülerinnen bei den Anwohnern von Brielow Süd gesammelt, um eine geplante Abholzung zu verhindern.

Appell an Gemeindevertreter

„Es gibt immer weniger Natur. Dieser Wald ist die Heimat von Vögeln, Rehen und Ameisen. Wir können uns dort erholen, spielen und die Hunde ausführen. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass keine neuen Häuser gebaut werden“, appellierten Luna Heidrich und Helena Berg am Mittwochabend an die Gemeindevertreter von Beetzsee.

Auch diese Eiche müsste fallen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Kinder hatten von ihren Eltern über die Pläne eines Investors gehört, der vier Einfamlienhäuser straßenbegleitend am Buchenweg bauen will. Für das Bauvorhaben müssten jahrzehntealten Kiefern, Birken und Eichen weichen. Weil die Fläche aus planerischer Sicht nicht zum benachbarten Blumenviertel mit seinen rund 90 Eigenheimen gehört, muss der Grundstücksbesitzer einen eigenen Bebauungsplan aufstellen.

Aufstellung zugestimmt

Im Februar hatten die Gemeindevertreter der Aufstellung eines Bebauungsplans zugestimmt. Als sich das Projekt herumsprach, formierte sich Widerstand. Luna und Helena gingen von Haus zu Haus und sammelten Unterschriften gegen einen weiteren Häuserbau. Die Liste übergaben die Schülerinnen am Mittwoch dem Gemeinderat. Schon davor hatten sie bei Bürgermeister Rainer Britzmann gegen das Planvorhaben interveniert.

Amtsdirektor Guido Müller erläutert den Schülerinnen den Verlauf des Planverfahrens. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Ich nehme die Hinweise sehr ernst. Es ist gut, wenn sich die Kinder für die Natur einsetzen“, sagte der Bürgermeister auf der letzten Gemeindevertretersitzung vor der Kommunalwahl. Britzmann geht davon aus, dass sich Kinder und Jugendliche in der Auslegungsphase der Planungsunterlagen in das Projekt mit eigenen Bedenken und Anregungen einbringen können.

Lob für Kinder

Auch Brielows Ortsvorsteherin Elisabeth Elsner hält das Anliegen von Luna Heidrich und Helena Berg für nachvollziehbar. Auf diese vier Häuser mehr sei die Kommune an dieser Stelle nicht angewiesen. „Wir sollten nicht nur ans Bauen, sondern mal an die Natur denken.“ So sieht es auch Gemeindevertreterin Ingrid Feuerherd. Sie fände es schade, wenn die Bäumen fallen müssten. Die Seligkeit von Beetzsee würde nicht an diesem Projekt hängen, sagte die Brielowerin der MAZ.

Verfahren ganz am Anfang

Amtsdirektor Guido Müller verwies darauf, dass das Planverfahren mit dem Aufstellungsbeschluss ganz am Anfang stehen würde. Derzeit sei völlig offen, ob der Grundstücksbesitzer die Umwandlung von Wald in Bauland genehmigt bekommt. Der Verwaltungschef nahm sich auf der Sitzung die Zeit, um den Schülerinnen das Prozedere des Planverfahrens zu erläutern. „Es gibt zwei öffentliche Beteiligungs- und Anhörungsphasen. Wir werden darauf drängen, dass der Planer des Investors seine Vorstellungen öffentlich vorträgt. Und zwar zu einer Tageszeit, der auch Kinder eine Teilnahme ermöglicht“, versprach der Verwaltungschef. Ein erster Erfolg für Luna und Helena.

Der unter Bäumen liegende kommunale Spielplatz am Buchenweg wird von dem umstrittenen Projekt nicht berührt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das besagte Grundstück war bisher als „Sondergebiet Militär“ ausgewiesen und von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) an den Privatmann Kaya Hüsein verkauft worden. Ältere Brielower wissen noch, dass auf dem Areal schon vor dem Krieg ein Mast mit einer Befeuerungsanlage für den Flugplatz Briest stand.

Schülerinnen kämpfen weiter

„Es ist das gute Recht des Privateigentümers das Grundstück wirtschaftlich zu verwerten. Im Planverfahrens sind dessen wirtschaftliche Interessen mit den öffentlichen Interessen abzuwägen“, sagte Amtsdirektor Müller. Da es sich um Wald handelt, muss der Eigentümer außerdem ein Waldumwandlungsverfahren anstrengen. Gemeindevertreter Manfred Gorecki glaubt nicht, dass dem Investor die Umwandlung in Bauland gelingen wird. Darauf wollen sich Luna und Helena lieber nicht verlassen: „Wir kämpfen weiter für den Wald vor unserer Haustür.“

Von Frank Bürstenbinder