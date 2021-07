Gräben

Die Töchter von Familie Steffen ziehen wieder los. Vorneweg die neunjährige Helene mit dem grünen Bollerwagen. Schwester Emilie (14) mit der langen Greifzange in den Händen hinterher. Die beiden Mädchen sind als die Müllaufsammler von Gräben bekannt – zwei junge Vorbilder für das ganze Dorf.

Schon nach wenigen Metern gibt es Arbeit. Zigarettenkippen und Papierreste finden sich immer wieder entlang des Gehweges, der die Hauptstraße zwischen beiden Ortseingängen flankiert. Flink schnappt Emilie mit der Zange zu. Was nicht auf den Boden gehört, landet im rollenden Sammelbehälter.

Ein Bollerwagen voll Müll ist das Ergebnis der jüngsten Sammlung von Emilie (l.) und Helene Steffen. Regelmäßig halten die beiden Schwestern ihr Dorf von weggeworfenen Abfällen frei. Quelle: Frank Bürstenbinder

Alle paar Wochen sind die Schwestern für ein oder auch zwei Stunden unterwegs, um die Abfälle von anderen Menschen zu entfernen. Es wird schnell sichtbar, dass sich Gräben im Dunstkreis einer im Nachbarort Wollin ansässigen Fastfood-Kette befindet. Die Reste vom Drive-in landen nach wenigen Autominuten auf Gräbener Grünflächen und Straßenrändern.

Da sind mit Resten gefüllte Kaffeebecher und Tüten dabei, aus denen Ohrenkneifer und Asseln krabbeln. „Manchmal eine eklige Angelegenheit. Deshalb tragen wir Einmalhandschuhe“, berichtet die Zehntklässlerin Emilie, die das Bad Belziger Fläming-Gymnasium besucht. Tatkräftige Hilfe bekommt sie von ihrer Schwester Helene, die in wenigen Tagen die 4. Klasse der Görzker Schule besuchen wird.

Helene (l.) und Emilie Steffen machen sich wieder auf den Weg. Mit Bollerwagen und Greifzangen halten die beiden Schwestern Gräben von Papier, Plastik, Glas und Zigarettenkippen frei. Quelle: Frank Bürstenbinder

Angefangen hat alles im vergangenen Jahr. „Uns sind die wilden Abfälle rund um Gräben aufgefallen. Das hat uns nicht mehr gefallen. Deshalb haben wir mit dem Einsammeln angefangen“, erinnert sich Helene. Dabei ist es bis heute geblieben. Sie nehmen sich immer wieder unterschiedliche Routen vor. Manchmal geht es quer durch das Dorf in die Feldmark.

An anderen Tagen laufen sie in Begleitung eines Erwachsenen die Grünstreifen der Landstraße ab. Leer ist ihr Bollerwagen noch nie geblieben. Dieser füllt sich schnell mit Zigarettenschachteln, Fleischertüten, Altglas und Tablettenpackungen. Es gibt leider viele uneinsichtige Menschen, doch die Lust am Müllsammeln haben die Schwestern deshalb nicht verloren. Im Gegenteil: Zum Osterfest wünschten sie sich von den Eltern Müllzangen statt Schokolade.

Auch die Straßenböschung läuft Emilie Steffen ab. Quelle: Frank Bürstenbinder

Reiten, Baden, Freunde treffen: Was andere Mädchen in den Ferien machen, gehört natürlich auch für Emilie und Helene zur Freizeitbeschäftigung. Doch wenn die Schwestern in der Natur unterwegs sind, haben sie immer ein waches Auge auf Verschmutzungen. Ganze Müll- und Schuttberge haben sie schon in Waldstücken entdeckt und Bürgermeisterin Jutta Debler gemeldet.

„Da muss dann der kreisliche Abfallwirtschaftsbetrieb ran“, sagt die Bürgermeisterin, die begeistert vom Engagement der Mädchen ist. Als Dankeschön gab es kürzlich einen Bücherscheck von der Gemeinde.

Immer wieder sammelt sich neuer Müll rund um Gräben an. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was an Müll eingesammelt wird, kommt auf dem elterlichen Hof in blaue Säcke, die von Gemeindearbeiterin Steffi Lahn abgeholt werden. Glas wandert dagegen gleich in die Container neben dem Gemeindebüro. Selbst wo eine Mülltonne steht, wie am Badeteich, landen Hinterlassenschaften auf dem Boden. Seit Wochen macht sich neuer Unrat in der Gemarkung breit, der Emilie und Helene nachdenklich stimmt: Masken sind der neue Müll.

Von Frank Bürstenbinder