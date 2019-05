Brandenburg/H

Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwoch in Brandenburg zwei Menschen verletzt worden. Ein 83-jähriger Mann befuhr gegen 9 Uhr mit einem Volkswagen die Gerostraße in Richtung Ziegelstraße. Vor ihm fuhr ein 41-Jähriger mit einem Mercedes.

Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr der 83-Jährige auf den Mercedes auf, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der VW-Fahrer fuhr dann noch 50 Meter weiter und hielt im Einmündungsbereich zur Ziegelstraße an. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, wobei der 83-Jährige ins Krankenhaus gebracht wurde und der 41-Jährige Fahrer selbstständig einen Arzt aufsuchen wollte.

Führerschein sichergestellt

Die Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf. Der Führerschein des unfallverursachenden Herrn wurde sichergestellt, da körperliche Mängel als Unfallursache derzeit nicht ausgeschlossen werden können.

Der Sachschaden wurde von den Polizisten am Unfallort auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Von MAZ