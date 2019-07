Brandenburg/H

Wer einen befreundeten Ministerpräsidenten beeindrucken will, geht am besten ins Stahlwerk. Auch an diesem Donnerstag hat das funktioniert.

Das Brandenburger Elektrostahlwerk der Riva-Gruppe gibt die ideale Kulisse ab für den Besuch von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) bei seinem Brandenburger Amtskollegen und Parteifreund Dietmar Woidke.

Auch der Landeschef aus Niedersachsen ist. wie viele Politiker vor ihm, schwer beeindruckt von dem Anblick in der riesigen Produktionshalle in der Woltersdorfer Straße.

Seit vielen Jahren befreundet

Dort spuckt der Windungsleger am laufenden Meter die gerade gewalzten, noch glühenden Drahtbunde aus und wirft sie auf Gliederbänder, auf denen sie abkühlen und zur Dorne abtransportiert werden. Von dort geht es in die Weiterverarbeitung.

Dietmar Woidke (rechts) und Stephan Weil. Quelle: JACQUELINE STEINER

Von einem wichtigen Anlass, aus dem die beiden Landeschefs am Donnerstag in Brandenburg/Havel zusammengekommen sind, ist nichts bekannt. „Wir sind seit vielen Jahren befreundet und jetzt hat es einmal geklappt mit einem Besuch in Brandenburg“, erklärt Woidke.

Die Stadt Brandenburg habe er ausgewählt, weil sie sich toll entwickelt und mit dem Riva-Stahlwerk und dem ZF-Getriebewerk zwei wichtige Industriebetriebe habe. Zudem seien beide Bundesländer Stahlstandorte, erklärt Stephan Weil, der mit Niedersachsen an der Salzgitter AG beteiligt ist.

Verbunden in der Stahl-Allianz

Brandenburg und Niedersachsen sind zudem verbunden in der im vergangenen Oktober von fünf Bundesländern gegründeten „Stahl-Allianz“. Weil und Woidke betonen, dass die leistungsfähige deutsche Stahlindustrie auf faire Wettbewerbsbedingungen angewiesen sei. Das gelte es auch in innerhalb der EU durchzusetzen.

Außerdem benötigten die Stahlunternehmen staatliche Unterstützung, um den „enorm anstrengenden Umbau zu einer CO-2-freien Produktion“ hinzubekommen.

Zukunft der Autoindustrie

Für die Gastgeber, die Riva-Manager Katja Rex und Lorenzo Riva, ist der Politikerbesuch insofern von Wert, als sie aktuelle Probleme der deutschen Stahlindustrie tiefer ins Bewusstsein der beiden Regierungschefs rücken können.

In den anschließenden Gesprächen bei ZF Getriebe Brandenburg geht es um die Zukunft der Automobilindustrie und die Ausbildung von Fachkräften.

Von Jürgen Lauterbach