Zwei Orchester gleichzeitig in einem Konzert

Nimm zwei – das funktioniert nicht nur bei Bonbons, sondern auch mit Orchestern. Davon konnten sich am Samstagabend die Besucher eines Konzerts im Brandenburger Dom überzeugen, das zwei Berliner Orchester gemeinsam bestritten haben: Das Schöneberger Kammerorchester und das Frohnauer Kammerorchester.

Um es gleich vorwegzusagen: Unter der Leitung von Sabine Wüsthoff und Jörg Walter agierten die Laienmusiker einfach grandios. Klangrein und präzise bewältigten sie das anspruchsvolle Programm.

Als „singendes Allegro“ wird die elegante Melodik bezeichnet, mit denen alle Sinfonien von Johann-Christian Bach (1735-1782), dem jüngsten der elf Bachsöhne, beginnen. Die heitere Musik des ersten Satzes erfreut Herz und Gemüt.

Vivaldis Konzert für Violine

Der zweite Satz – Andante – ist bedächtiger und gerade deshalb wunderschön. Dem Doppelorchester gelingen herrlich weiche Übergänge der einzelnen Klangfolgen. Kraftvoll und klangschön präsentieren die Musiker den dritten Satz.

Die Sinfonia für Doppelorchester hat Johann Christian Bach in den 1770-er Jahren in London geschrieben, als er als „Music Master“ in Diensten der königlichen Familie stand. Dirigiert hat Jörg Walter.

Die gebürtige Berlinerin Eva Brick ist bei dem Konzert für Violine und Doppelorchester in B-Dur, RV 583, von Antonio Vivaldi als Solistin aufgetreten. Sie hat an der Hochschule der Künste Berlin Schulmusik mit dem Hauptfach Violine studiert.

Bravorufe

Als Profi-Musikerin hat sie als Konzertmeisterin bei verschiedenen Ensembles Erfahrungen im In- und Ausland gesammelt. Mit dem Schöneberger Kammerorchester unter der Leitung von Sabine Wüsthoff hat sie schon oft gemeinsam musiziert.

Sensibel begleitet vom Doppelorchester hat Brück Vivaldis Konzert mit seinen vielfältigen Wendungen schnell-langsam-schnell und den wunderbaren Solo-Passagen virtuos gemeistert.

Im zweiten Satz, dem berührenden Andante, ließ sie ihre Geige traumschön singen. Das Publikum war total begeistert und die Bravorufe waren hochverdient.

Aus zwei Orchestern werden vier

Überraschung: Aus den zwei Orchestern wurden vier, die sich in verschiedenen Richtungen im Dom aufgestellt haben.

Zwei Gruppen der Musiker standen sich vor dem Altar gegenüber, eine Musikergruppe hat sich links im Seitenschiff zwischen zwei Säulen platziert und die vierte Gruppe ist nach oben in den Hohen Chor gestiegen.

Diese Aufteilung hatte Mozart (1756-1791) für sein Notturno in D-Dur für vier Orchester, KV 286 vorgegeben. Sabine Wüsthoff und den Musikern gelang eine überzeugende Darbietung dieser Komposition, deren Erfolg ja von den präzisen Einsätzen der jeweiligen Musikergruppe abhing.

Klangvolle Stimmen

Vor allem der dritte Satz „Menuetto“ war eine echte Herausforderung, da Mozart hier die Abfolge der Einsätze in immer kürzeren Abständen gestaltet hat.

Dass die Musiker des Doppelorchesters auch klangvolle Stimmen haben, bewiesen sie mit Psalm 2 von Thomas Tallis (1505-1585), den sie gesungen haben. Im Anschluss kam dann die Fantasie über ein Thema von Thomas Tallin von Ralph Vaughan William (1872-1958) zu Gehör.

Das Konzert endete pompös mit der Serenade in vier Sätzen für doppeltes Streichorchester von Gottfried von Einem (1918-1996).

Von Ann Brünink