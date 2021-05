Brandenburg/H./Bad Belzig

Das Verhalten zweier Streifenbeamten beschäftigt die Brandenburger Polizei seit fast einem Jahr. Die beiden Polizisten stehen an diesem Montag wegen gemeinschaftlicher Nötigung vor dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel.

Deren Entgleisung im Dienst hat für beide erhebliche Konsequenzen. Dem Jüngeren droht das Ende seiner Laufbahn bei der Polizei.

Was geschehen ist: Mitten in der Nacht am 7. Juni 2020 werden zwei Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel zu einer Parkbank in Bad Belzig beordert. Zuvor hatte ein Anrufer bei der Bad Belziger Wache gemeldet, dass dort ein betrunkener Mann herumpöbele und mit einer Flasche nach ihm geworfen habe.

„Stadtbekannter Trinker“

Die Polizisten, 32 und 22 Jahre alt, kennen den Beschuldigten aus Bad Belzig als „stadtbekannten Trinker“, wie es heißt. Im Grunde geht es nur darum, dass er sich schleunigst nach Hause begeben soll.

Doch die beiden Beamten vergreifen sich in der Wahl ihrer Mittel. Sie fahren Herrn D. nicht etwa im Streifenwagen nach Hause. Vielmehr fordern sie den Mann auf, dass er sich entlang der Niemegker Straße zu Fuß nach Hause in die Siedlung im Klinkengrund begibt.

Der Jüngere bleibt Herrn D. auf den Fersen, treibt ihn nach vorn, schubst ihn, holt einmal aus, als ob er ihn treten wollte, und macht ihm Beine mit Zurufen wie: „Lauf jetzt“, „Du läufst jetzt weiter“, „Alter, ich hab’ keinen Bock mehr auf die Scheiße“, „Schneller“, „Los!“

„Unser Suffi ist sicher daheim“

Der Kollege Streifenführer sitzt derweil im Polizeiauto, fährt im Schritttempo nebenher, filmt die ganze Szene und schüttelt sich vor Lachen. Um 3.15 Uhr melden die beiden Beamten an ihre Wache: „Unser Suffi ist sicher daheim.“

Der ganze Vorgang wäre vermutlich das Geheimnis der drei Beteiligten geblieben, hätte der Streifenführer seinen Film nicht zur allgemeinen Belustigung in eine Whatsapp-Chatgruppe der Brandenburger Polizisten versendet.

Film in Polizei-Chatgruppe gesendet

Das Chat-Publikum reagiert gespalten. Die einen quittieren die entwürdigende Verfolgung eines Trinkers mit Daumen nach oben, andere melden die Entgleisung an den Dienstvorgesetzten. Damit ist das Verfahren gegen die zuvor unbescholtenen Beamten ins Rollen gebracht.

Der Antreiber wird vom Dienst suspendiert. Gegen beide laufen Disziplinar- und Strafverfahren. Oberstaatsanwalt Harald Feles geht streng mit den beiden Beamten ins Gericht.

Er führt Artikel 1 des Grundgesetzes an. Denn nicht nur gegen Strafgesetze haben die Polizisten verstoßen. Ihr Verhalten steht im Widerspruch zum Grundrecht eines jeden auf menschliche Würde. „Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ heißt es im Grundgesetz.

Die Würde mit Füßen getreten

„Sie haben versucht, die Würde eines Menschen mit Füßen zu treten“, wirft der Oberstaatsanwalt dem jüngeren Beamten vor. Beide Polizisten äußern sich einsichtig und zerknirscht.

Der Ältere ist ein Familienvater mit zwei kleinen Töchtern, die stolz sind auf ihren Papa. Weil der Polizist ist. Der 32-Jährige kann seine heutige Sicht der Dinge gut in Worte fassen. Er wisse nicht, was in geritten hat, jeden Tag denke er seit elf Monaten darüber nach.

„Dumpfer Humor“

Auf sein Lachen auf dem Video und auf seinen Sinn für Humor angesprochen, bekennt er sich einem etwas „dumpfen Humor“. Er sagt: „Ich kann schon lange nicht mehr darüber lachen.“ Er könne sich nicht erklären, warum sein „guter moralischer Kompass“ ausgesetzt hat.

Der Oberstaatsanwalt und auch die Richterin kennen diesen Polizisten aus anderen Zusammenhängen als eigentlich besonnenen Beamten. Deshalb wundern sie sich. „Warum verbauen Sie sich durch so einen Mist die Karriere?“, fragt die Richterin.

Die Angeklagten entschuldigen sich für ihr Verhalten im Dienst. Der Jüngere ist weniger redegewandt, offenbar unerfahrener und lässt zumeist seinen Verteidiger sprechen.

Verfahren wird eingestellt

Richterin und Oberstaatsanwalt beraten, ob eine Einstellung des Verfahrens in Frage kommt. Die Richterin kann sich das vorstellen, wenn beide im Gegenzug je 5000 Euro Buße zahlen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft Potsdam schlägt jeweils 3500 Euro vor. Das Geld soll an den Verein Scarabäus in Wiesenburg gehen, der sich um sozial abgestürzte, suchtkranke Menschen kümmert.

Dabei bleibt es und der Prozess endet ohne Verurteilung und Vorstrafe der beiden Polizeibeamten. Sie müssen lediglich etwa das Anderthalbfache ihres Monatseinkommens bezahlen.

Disziplinarverfahren läuft weiter

Wie sie disziplinarrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden, entscheiden ihre Vorgesetzten. Die sind wegen des Prozessausgangs zumindest nicht gezwungen, sich von beiden zu trennen.

Bangen muss vor allem der Jüngere. Der 22-Jährige hat noch keine Planstelle und ist seit Juni suspendiert. Zukunft bei der Polizei höchst ungewiss. Der Ältere wird sich wegen der Buße an die Nacht erinnern und kaum mit einer baldigen Beförderung rechnen können.

Wie das Opfer die Sache sieht

Wie sieht der „stadtbekannte Trinker“ die ganze Sache? Zum Prozess ist er trotz Ladung nicht gekommen und Oberstaatsanwalt Feles scheut sich, das Opfer nach jener Begegnung mit der Polizei von der Staatsgewalt zwangsvorführen zu lassen.

In seiner polizeilichen Vernehmung wurde dem Mann das Video vorgeführt. Er fand es lustig, so schildert der Ankläger die Reaktion des Mannes. Nicht das Opfer, sondern die Polizei hatte Strafanzeige gegen die beiden Kollegen erstattet.

Von Jürgen Lauterbach