Zwei Promille in der eigenen Wohnung: Brandenburger angeklagt

Brandenburg/H

Das ist für unbescholtene Bürger schwer vorstellbar. Am späten Abend, so gegen 23 Uhr, klingelt die Polizei an der Tür. Der Bewohner öffnet, die Beamten fragen, ob er Alkohol getrunken hat.

Anschließend holen die Polizisten ihr Atemalkoholmessgerät hervor und fordern den Bewohner auf zu pusten. So etwas passiert unbescholtenen Bürgern nicht. Wohl aber dem Brandenburger, der sich seit der vergangenen Woche wegenschwerer Brandstiftung in mehreren Fällen vor dem Landgericht Potsdam verantworten muss.

Bei Marcus E. aus Brandenburg/Havel klopften die Beamten innerhalb von sechs Wochen gleich viermal spätabends an der Wohnungstür. Die wenig später erfolgten Messungen erbrachten Alkoholwerte von jeweils rund zwei Promille.

Nicht mal im stillen Kämmerlein

Der Angeklagte im laufenden Prozess handelte sich deshalb zwei Anzeigen und wenig später zwei Anklagen der Staatsanwaltschaft Potsdam ein – zusätzlich zu den Vorwürfen, er habe im Hausflur eines Wohnblocks und in einer Gerüstbaufirma Feuer gelegt.

Im Unterschied zu den allermeisten Bürgern im Land darf sich dieser Mann nicht betrinken, nicht einmal im stillen Kämmerlein und ohne dass er etwas anderes Verbotenes anstellt.

Der Grund: Der Angeklagte hat in der Vergangenheit wiederholt schwere Straftaten wie Brandstiftung begangen, als er betrunken war. Unter Alkoholeinfluss wird er nicht nur unberechenbar, sondern auch gemeingefährlich.

Führungsaufsicht und Auflagen

Vor diesem Hintergrund hat in seinem Fall das Landgericht Stendal verfügt, dass er nach seiner Haftentlassung unter gerichtliche Führungsaufsicht gestellt wird und bestimmte Auflagen zu erfüllen hat.

Zu der sogenannten Abstinenz- und Kontrollweisung gehört, keinen Tropfen Alkohol anzurühren, weder in der Öffentlichkeit, noch zu Hause.

Die Polizei kontrolliert in solchen Fällen, ob sich ein entlassener Straftäter, der unter Führungsaufsicht steht, an das hält, was das Gericht ihm aufgibt. Aus „polizei- und einsatztaktischen Gründen“ gibt die Polizeidirektion in Brandenburg/Havel keine Auskunft zu solchen Kontrollen der Polizei.

Kein Einzelfall

Wie die MAZ aus zuverlässiger Quelle erfahren hat, ist Marcus E. aber kein Einzelfall, sondern leben eine Reihe von Straftätern in der Stadt und im benachbarten Landkreis, die regelmäßig derartige Kontrollbesuche der Polizei erhalten.

Dafür sind eigens Beamte abgestellt, die solche Hausbesuche abstatten, um mögliche Straftaten von vornherein zu verhindern. So wie bei dem als notorischer Brandstifter bekannten Mann, der im Verlauf des Novembers mit einem Gerichtsurteil rechnen kann.

Von Jürgen Lauterbach