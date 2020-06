Brandenburg/H

An diesem Montag sind gegen 11.20 Uhr zwei Radfahrer in der Brandenburger Caasmannstraße zusammengestoßen. In Höhe des dortigen Bahnüberganges stürzte einer der beiden und verletzte sich leicht dadurch leicht am Bein.

Rettungskräfte brachten den 37 Jahre alten Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Offenbar war der andere Radfahrer (44) nicht weit genug rechts gefahren, sodass für den 37-Jährigen kein ausreichender Platz mehr vorhanden war, um vorbeifahren zu können.

Anzeige

Die Polizei hat einen Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ