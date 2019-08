Brandenburg/H

Bei Unfällen in Brandenburg haben zwei Radfahrer Verletzungen erlitten. Am Donnerstagmorgen übersah ein 58-jähriger Skodafahrer an der Kreuzung Harlungerstraße/ Triglafweg beim Abbiegen eine Radfahrerin. Die 37-jährige Frau stürzte und musste von Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bereits am Mittwoch gegen 18.40 Uhr übersah ein VW-Fahrer beim Ausparken in der Kopenhagener Straße einen Radfahrer. Er fuhr den Rentner um, der sich aufrappelte und wieder auf sein Rad stieg. Als der leicht verletzte 69-Jährige versuchte, davon zu radeln, hielt ihn der Autofahrer davon ab und rief die Polizei. Diese stellte schnell fest, dass der Radler 1,46 Promille Alkohol im Blut hatte. Zu einem Arzt wollte der Rentner nicht.

Von MAZonline