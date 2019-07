Brandenburg/H

Eine riesige Schmierspur zieht sich durch die Brandenburger Innenstadt. Sie beginnt in der Jahnstraße an der Einmündung von der Wilhelmsdorfer Straße, folgt der gesamten Jahnstraße und lässt auch die Gutenbergstraße nicht unberücksichtigt.

Bis zum Sonntag hat die Brandenburger Polizei 22 Strafanzeigen aufgenommen. Nach Ihren Angaben haben Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag den genannten Straßenzug der Gutenberg- und Jahnstraße großflächig mit Farbe bekritzelt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es noch nicht.

Zeichen sind vereinzelt schon aufgefallen

Bevorzugte Farbe ist Schwarz, aber es finden sich auch rote, weiße und grüne Farbspuren.

Einmal kurz geschmiert am Hauseingang und auf der Scheibe. Quelle: Jürgen Lauterbach

Beschädigt haben die Farbschmierer nicht nur Häuserfassaden, sondern auch Hauseingänge, Briefkästen, Verkehrszeichen, Stromkästen, Baustellenverkleidungen und Fensterscheiben.

Beamte hätten immer wieder die gleiche Schmiererei vorgefunden, berichtet die Brandenburger Polizeiinspektion. Die beiden „Tags“ genannten Zeichen seien bereits in den vergangenen Jahren vereinzelt in Erscheinung getreten. Zu den damals gestellten Strafanzeigen konnten bislang jedoch keine Täter ermittelt werden.

Erreicht haben die Brandenburger Polizei 22 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Die Zahl der Schmierereien liegt aber insgesamt deutlich höher. Ohne Mühe lassen sich bestimmt hundert oder noch mehr Schmierspuren feststellen.

Auf Augenhöhe

Mit Graffitikunst hat all das nichts zu tun, was die Häuser verschandelt. Von Kunstwerken kann nicht einmal der toleranteste Mensch sprechen beim Anblick des Gekrakels, in der Szene „Tags“ genannt. Die meisten von ihnen sind eilig in Augenhöhe angebracht. Für einige Schmierereien müssen der oder die Täter auch etwas geklettert sein.

Einzelne Hausbesitzer haben die fremden Schriftzüge notdürftig und daher nicht gerade perfekt übermalt. Die dafür benutzte Farbe deckt nämlich nicht komplett und passt auch nicht richtig zum Originalanstrich der Fassade. Aber die Sprayer können ihr Werk wenigstens nicht mehr anschauen.

Auch alte Spuren

Die beiden genannten Straßen zwischen Norma, Saldern-Gymnasium und alter Feuerwache haben offenbar nicht zum ersten Mal unerwünschten Sprayerbesuch erhalten. Die Hinterlassenschaften der illegalen Sprayer sind an vielen Gebäuden flächendeckend. Längst nicht alle diese Farbspuren sind frisch.

Gleichwohl sind die beiden betroffenen Straßenzüge aus polizeilicher Erfahrung und nach gegenwärtigen Erkenntnisstand nicht als Schwerpunkt derartig gelagerter Delikte zu werten. Polizeisprecher Oliver Bergholz: „Der Schmierereien sind demnach als temporäre Häufung anzusehen.“

In dem Fall ermittelt die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg/Havel.

Von Jürgen Lauterbach