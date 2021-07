Altengrabow

Es wird wieder laut. Schwere Artillerie fährt am 5. und 6. Juli in Altengrabow auf. „Bei einer Übung des Artilleriebataillons 295 kommen an beiden Tagen und in der Nacht vier Panzerhaubitzen 2000 zum Einsatz“, teilte der für die Truppenübungsplätze Ost zuständige Presseoffizier Patrick Becker der MAZ mit. Die Abschüsse von der zum Truppenübungsplatz Altengrabow gehörenden Außenfeuerstellung Rosenkrug dürften bei entsprechenden Windverhältnissen wieder bis weit nach Potsdam-Mittelmark und Brandenburg zu hören sein.

Bis in die Nacht

Die Schießzeiten beginnen am kommenden Montag und Dienstag jeweils um 8 Uhr und enden gegen 1 Uhr in der Nacht. Bei der Panzerhaubitze 2000 handelt es sich um gepanzertes Kettenfahrzeug, dass Geschosse mit einem Kaliber von 155 Millimeter bis zu 40 Kilometer weit schießen kann. Der Einsatz in Altengrabow ist für die Soldaten Teil eine größeren Übung, die in dieser Woche auf dem Truppenübungsplatz in Klietz begann. Dort trainierten das Bataillon einen Übergang über die Elbe mittels Flussfähren. Anschließend machten sich die 200 uniformierten Männer und Frauen samt Fahrzeuge mit einem Straßenmarsch auf den Weg nach Altengrabow. Die Panzerhaubitze 2000 kann 1000 Liter Kraftstoff bunkern. Das reicht für 450 Kilometer.

Mit der Bahn zurück

Das Artilleriebataillon 295 ist in Stetten am kalten Markt (Baden-Württemberg) stationiert. Nach dem Gefechtsschießen in Altengrabow geht es auf Straßen nach Klietz und dann mit der Bahn zurück zum Heimatstandort in die Alb-Kaserne, in der auch die Deutsch-Französische Brigade stationiert ist. Zuletzt sorgte im April ein Gefechtsschießen des Artillerielehrbataillons 325 aus Munster für Aufsehen. Bei Westwind war das Geschützfeuer wie Gewitterdonner bis in die Beetzseedörfer zu hören. „Im Unterschied zur damaligen Übung wird es diesmal keine Luftunterstützung geben. Alles spielt sich am Boden ab“, so Presseoffizier Becker. Der seit 130 Jahren bestehende Truppenübungsplatz Altengrabow erstreckt sich westlich und östlich der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Von Frank Bürstenbinder