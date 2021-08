Potsdam/Brandenburg/H

Mit dem Klaus-Lage-Hit „Faust auf Faust“ aus den 80-er Jahren und dem vielleicht nicht ganz so geschmackssicheren Schlager „Cordula blau, ich hab’ sie nackig gesehen“, hat die Gewerkschaft Verdi Krankenschwestern, Pflege rund Therapeuten an diesem Donnerstag auf den zweitägigen Streik an diesem Donnerstag und Freitag eingestimmt.

Vor dem Landtag in Potsdam versammeln sich am späten Vormittag rund 150 Frauen und Männer, um für einen guten Tarifabschluss mit ihrer Arbeitgeberin Flagge zu zeigen. Parallel sind die Beschäftigten der Asklepios-Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz zwei Tage lang im Warnstreik.

Für einen guten Tarifabschluss zeigen die Krankenschwestern und Therapeuten in Potsdam Flagge. Quelle: Jürgen Lauterbach

Mit Bussen sind ungefähr 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den drei psychiatrischen Krankenhäusern des Asklepios-Konzerns nach Potsdam angereist. „Es könnten mehr sein“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke. Er nennt die Zahl 380.

Doch die Gewerkschaft haben wegen der Verantwortung für die Patienten Notdienste abgesichert in den drei Häusern. 230 Frauen und Männer sichern demnach während der Warnstreiktage 3 und 4 den Früh- und den Spätdienst auf den Stationen ab.

„Fake News von Asklepios“

Das bisherige Verhandlungsangebot der Arbeitgeberin Asklepios-Fachkliniken Brandenburg GmbH nennt der Gewerkschaftssekretär von Verdi „vollkommen inakzeptabel“. Er nennt die Darstellung des Unternehmens, es habe 16 Prozent Gehaltserhöhung bei 24-monatige Laufzeit für „Fake News von Asklepios“.

Verdi besteht nach dem derzeitigen Verhandlungsstand darauf, dass die Arbeitgeberin die gewerkschaftliche Forderung erfüllt, die Beschäftigten in Brandenburg nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) zu bezahlen.

Protest braucht manchmal nicht viele Worte. Quelle: Jürgen Lauterbach

Ralf Franke rechnet den Teilnehmern der Kundgebung in Potsdam vor, dass Pflegefachkräfte, die für Asklepios in Hamburg arbeiten, bis zu 5000 Euro mehr im Jahr verdienen als deren Kollegen in den drei Brandenburger Kliniken. Die Brandenburger Therapeuten von Asklepios verdienen demnach sogar bis zu 10.000 Euro weniger als deren Fachkollegen in Hamburg.

Nachgebessertes Angebot

Auf diese Angaben geht der Konzern an diesem Donnerstag ebenso wenig ein wie auf der Frage nach den Streikauswirkungen im Asklepios-Fachklinikum auf dem Görden. Unternehmens-Pressesprecher Mathias Eberenz äußert sich aber sehr wohl dazu, wo die Konfliktlinien in der Tarifauseinandersetzung verlaufen.

Der 2013 mit Verdi vereinbarte Haustarifvertrag ist demnach speziell auf die Bedürfnisse psychiatrisch-neurologischer Fachkliniken ausgerichtet. In den seit März laufenden Verhandlungen mit der Gewerkschaft möchte Asklepios daran anknüpfen. „Wir haben inzwischen bereits das fünfte, nachgebesserte Angebot vorgelegt“, versichert Eberenz.

Asklepios: Kein Anlass für Warnstreik

Je nach Berufsgruppe sehe der jüngste Vorschlag Gehaltssteigerungen innerhalb der zweijährigen Laufzeit des Tarifvertrags von bis zu 16 Prozent vor. Damit befinde sich das Angebot auf Höhe anderer Haustarife, die von Kliniken in Brandenburg mit Verdi abgeschlossen wurden.

Für einen Warnstreik sieht Asklepios keinen Anlass. Die vollständige Angleichung des Haustarifvertrages an den TVöD wird abgelehnt. Eberenz: „Der TVöD ist – wie der Name schon sagt – für Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes vorgesehen und nicht für privatwirtschaftliche und insolvenzfähige Unternehmen wie Asklepios.“

Von Jürgen Lauterbach