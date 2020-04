Zwei brennende Lastwagen auf der A 2 bei Netzen

Mittelmark

Zwei Lastwagen sind am Donnerstagnachmittag um 13.40 Uhr auf der Autobahn 2 in Höhe der Anschlussstelle Netzen in Brand geraten. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren eilten zum Unglücksort, weitere Kräfte wurden nachalarmiert. Verletzte gibt es nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle in Brandenburg nach derzeitigem Stand glücklicherweise nicht. „Wir haben nur die Befürchtung, dass uns das Feuer von der Autobahn in den Wald krabbelt“, sagte der Lagedienstführer der Leitstelle. Deswegen ist nun weitere Verstärkung im Anmarsch.

Bis weit über die Felder zieht der Rauch. Quelle: Jacqueline Steiner

Nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Bergholz war zunächst ein Lastwagen wegen einer Panne liegen geblieben. Ein zweiter Lkw prallte in den Pannen-Lastwagen. Beide Fahrzeuge fingen Feuer. Sie stehen im Abstand von 200 Metern. Gegen 14.40 Uhr hatte die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle.

Die Lastwagen sind völlig ausgebrannt. Quelle: Christian Griebel

Zunächst bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen, die sich von der Autobahnböschung Richtung Feld und Wald ausbreiteten. Anschließend löschten sie die in Vollbrand stehenden Lastwagen.

Die Autobahn 2 ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Brandbekämpfer rückten von beiden Fahrbahnen aus an den Unglücksort. Der Verkehr wird in Netzen abgeleitet und auch die Auffahrt in Brandenburg wird momentan gesperrt. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Berlin kurz vor der Parkplatz bei Lehnin.

Die Rauchsäule ist weithin zu sehen. Quelle: Christine Lummert

Von Marion von Imhoff