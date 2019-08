Brandenburg/H

Zwei junge Frauen sind am Montag gegen 13 Uhr in der Caasmannstraße an der Bushaltestelle Haveltor in Brandenburg in Streit geraten und aufeinander losgegangen.

Bei der Prügelei verletzten sich die 17- und die 21-Jährige derart, dass sie zur ambulanten Versorgung ins Klinikum gebracht werden mussten. Beide erstatteten jeweils Anzeigen gegen die Kontrahentin. Die Polizei ermittelt daher wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Auch ein Mann soll sich am Tatort aufgehalten haben. Er ist laut Polizei der Partner einer der Frauen, hielt sich aber offenbar aus der Attacke heraus.

Von MAZonline