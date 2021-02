Ziesar

Nach der Berichterstattung über erste Corona-Fälle im Edeka Markt in Ziesar hat sich das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung der aktuellen Situation angenommen. „In diesem Zusammenhang wurde eine Kontrolle der Filiale angeordnet“, berichtete Kreis-Sprecherin Andrea Metzler auf Nachfrage. Die Recherchen der Behörde bestätigten im Wesentlichen den Beitrag in der Donnerstag-Ausgabe der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schnelltests durchgeführt

Danach waren am Montag dieser Woche alle Mitarbeiter der Frischfleischabteilung in Anwesenheit des Marktleiters mit einem Schnelltest getestet worden. Und zwar nach dem sich eine Kollegin mit Symptomen zum Arzt abgemeldet hatte. Dort war sie positiv getestet worden. Bei den Schnelltests gab es bei einer weiteren Mitarbeiterin ein positives Ergebnis. „Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Auch die genauere PCR-Testung bestätigte die zwei positiven Fälle“, teilte die Kreisverwaltung mit.

Mit Schutzausrüstung

Ob es eine Ansteckungsgefahr für Kunden gab, kann die Gesundheitsbehörde nicht sagen. Die Mitarbeiter an der Fleisch- und Wursttheke arbeiten mit persönlicher Schutzausrüstung. Dazu gehören Mundschutz, Handschuhe und eine wischdesinfizierbare Schürze. Die Mitarbeiter würden einzeln in die Pause gehen, heißt es in der Mitteilung der Gesundheitsbehörde weiter. Öffentlich bekannt geworden waren die ersten Corona-Fälle in dem Markt über ein anonymes Schreiben, das bei der MAZ und dem Edeka-Kundenmanagment einging. Ausdrücklich Rückendeckung bekam Marktleiter Mike Dörpmund von der Edeka-Zweigniederlassung Ost in Freienbrink. Mit den vor Ort durchgeführten Schnelltests und sofortigen Arbeitsbefreiungen habe der Leiter vorbildlich gehandelt. Der Markt ist weiter geöffnet.

Von Frank Bürstenbinder