Brandenburg/H

Zwei Brandenburgerinnen erhielten unabhängig voneinander am Donnerstag Anrufe von Betrügern. Beim ersten Fall war eine Frau am Telefon, die sich als vermeintlich gute Freundin ausgab, die 45.000 Euro zum Kauf einer Eigentumswohnung benötige. Die ältere Dame erkannte laut Polizei die Betrugsmasche und legte auf. Beim zweiten versuchten Betrug war ein Mann am Telefon, der sich als Polizist ausgab. Bei den Ermittlungen zu einem Fall sei er auf den Namen der Brandenburgerin gestoßen. Noch bevor er Forderungen stellen konnte, legte die Angerufene auf. Beide Brandenburgerinnen alarmierten die Polizei. Die ermittelt nun wegen versuchten Betruges.

Von MAZonline