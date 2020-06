Zweite Aufräumaktion: So kämpfen Brandenburger gegen den Müll in Hohenstücken

Brandenburg/H

Wäschekörbe, Glasflaschen und alte Kleidung findet Roberto Marian bei seinem Lauf durch die Straßen in Hohenstücken. „Ich frage mich, warum Menschen Dinge achtlos in die Natur und auf die Wege werfen. Dreck und Müll haben hier nichts verloren. Ich möchte, dass es hier sauber ist und bleibt. Wir wollen ein Vorbild für andere Leute sein und zeigen, dass der Stadtteil besser ist, als sein Ruf“, sagt der Brandenburger.

Zur Galerie Die zweite Aufräumaktion in Hohenstücken startet. In der Bildergalerie zeigen Helfer ihre Fundstücke und Momente von der ersten Tour durch den Stadtteil.

Helfer finden Damenbinde und Autoreifen

Das sieht auch Janett Girbinger so. Die 37-Jährige plant mit mehr als 30 Helfern die zweite Aufräumaktion im Stadtteil. Bei der Premiere vor zwei Wochen hat die Brandenburgerin in der Gertraudenstraße Autoreifen und in der Willibald-Alexis-Straße eine benutzte Slipeinlage gefunden. Sie wundert sich bis heute über ihre Entdeckungen.

Anzeige

„Eine Damenbinde gehört nicht auf die Straße, sondern in die Mülltonne, das sollte selbstverständlich sein. Mir wäre es peinlich, so etwas in die Natur zu werfen. Zum Glück müssen wir nicht alles anfassen und haben unsere Greifzangen dabei“, sagt die Brandenburgerin.

Weitere MAZ+ Artikel

Neue Ausrüstung und Routen

Im Kampf gegen den Müll haben die Helfer ihre Ausrüstung verbessert und Transportanhänger, Mülleimer, Besen, Handschuhe und Greifzangen gekauft. Für Unterstützer Ron Peterlein zeigen Initiativen wie die Aufräumaktion das Engagement der Menschen im Kiez. „Ich wünsche mir weniger Vorurteile gegenüber Hohenstücken. Hier passieren viele gute Dinge, man muss nur genau hinsehen“, sagt der 35-Jährige.

Bei der Veranstaltung durchsuchen Teilnehmer verschiedene Gegenden des Stadtteils. Die Tour startet am Gebäude der Initiative „Kleiderursel“ an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 in Hohenstücken-Nord. Dann planen die Gäste gemeinsam ihre Routen und stimmen ab, wer in Richtung Tschirchdamm, Gertraudenstraße, Sophienstraße, Christinenstraße, Elisabeth- und Willbald-Alexis-Straße läuft.

Zweite Tour im Stadtteil

Ursprünglich planten die Organisatoren die Touren abwechselnd in jedem Stadtteil. Warum findet die Aufräumaktion jetzt erneut in Hohenstücken statt? „Wir haben zwar schon viel gefunden, sind hier aber noch nicht fertig. Beim letzten Mal kam uns ein Unwetter mit Starkregen dazwischen. Deshalb legen wir jetzt nochmal nach“, sagt Janett Girbinger.

Gefährlichen Müll wie Asbest, Dachpappe und Farben fassen die Ehrenamtler aber nicht an. Sie lassen ihn stattdessen liegen und melden ihre Entdeckung dann Mitarbeitern der Fachgruppe Umwelt- und Naturschutz. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung holen die Abfälle anschließend vor der Einfahrt zur „Kleiderursel“ ab.

Helfer Ron Peterlein freut sich auf die Müllentsorgung. „Jeder kann etwas für diese Stadt leisten, um sie in kleinen Schritten attraktiver zu machen. Und das ist mein Beitrag“, sagt der Brandenburger.

Info: Die zweite „ Aufräumaktion Hohenstücken“ startet Samstag, 27. Juni, um 16 Uhr und dauert zwei Stunden. Infos und Anmeldungen per Mail an mirko@sozialtrainer.de.

Von André Großmann