Brandenburg/H

Weitere 700 Dosen des Sars-CoV-2-Impfstoffs von BionTech/ Pfizer sind in dieser Woche im Städtischen Klinikum eingetroffen. Sie sind in erster Linie dazu bestimmt, an das medizinische und pflegerische Personal verabreicht zu werden. In der Woche vor dem Jahreswechsel waren bereits 500 Dosen verimpft worden.

Nichts soll übrigbleiben

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hatte gemahnt, die wertvolle Ware nicht verkommen zu lassen, sollten sich im Krankenhaus nicht genügend Impfwillige finden. „Die Dosen, die nicht im Klinikum fürs Personal verwendet werden, sollten für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, für ältere Patienten sowie für Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste verwendet werden, habe ich angeregt.“

Serum für die Feuerwehr

So kam es dann auch, bestätigt Klinikumssprecher Björn Saeger: „Es bleibt nichts übrig. In unserem Klinikum ist die Impfbereitschaft der Belegschaft ziemlich hoch. Allerdings sind auch nicht alle da, weil einige noch im Urlaub oder krank sind.“ Die restlichen Impfdosen habe man an Mitarbeiter des Gesundheitsamt sowie der Berufsfeuerwehr verabreicht.

Zeitplan fürs Impfzentrum

Unterdessen nimmt das ab dem 25. Januar laufende Impfzentrum im Stahlpalast immer konkretere Formen an. Die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser hatte sich dazu eigens bei der Staatskanzlei erkundigt. „Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Dienstplanung der Impfteams, die Vertragsbeschlüsse mit den beteiligten Akteuren und die Organisation der Ausstattung. In der Woche vom 18.-22. Januar soll planmäßig die technische Anbindung durch den zentralen IT-Dienstleister ZIT mit WLAN sowie IT-Arbeitsplattform & Software sowie die Implementierung vor Ort erfolgen.“

Besseres Termin-Management

Die Staatskanzlei berichte zudem über intensive Abstimmungen zwischen dem Gesundheitsministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung KVBB, um die Impfzentren schnellstmöglich an den Start zu bringen und das Impftermin-Management zu verbessern.

Standort spät geändert

Erst am Mittwochnachmittag war auf der Internetseite https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/impfzentren der Standort angepasst worden. Ursprünglich war dort immer noch die Regattastrecke angegeben, erst später wurde es in Stahlpalast umgeändert. So konnte es passieren, dass in der gestrigen Berichterstattung in einem Artikel noch die Regattastrecke als Standort angegeben war. Wir bitten darum, das zu entschuldigen.

Von André Wirsing