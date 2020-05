Zweiter Anlauf für alte Plauer Brücke

Brandenburg/H

Neuer Anlauf beim Sanieren der alten Plauer Brücke: Noch in diesem Monat werden die Arbeiten ausgeschrieben, sagt der städtische Brückenexperte Peter Reck. „Das Planungsbüro hat die Unterlagen wie gefordert Ende April geliefert, es gab ein paar Korrekturen und eine Bestätigung durchs Rechnungsprüfungsamt. am 28./29. Mai schreiben wir auf der Vergabeplattform aus.“

Angebote überm Budget

Das Verfahren sei offen, es können sich alle Firmen bewerben, nicht nur die aus der vergangenen Runde. Die war gründlich in die Hose gegangen, weil die eingegangenen Angebote weit über dem Budget lagen. Die Ausschreibung wurde aufgehoben.

2,6 Millionen Euro

2,6 Millionen Euro stehen zur Verfügung, die hat das Land in zwei Tranchen aus Denkmalschutzmitteln ausgereicht. In der Facebook-Gruppe „ Plaue an der Havel, eine Zeitreise“ war bereits munter spekuliert worden: Das Geld sei längst für anderes verplant, in Corona-Zeiten stehe es nicht mehr für die Brücke zur Verfügung – wurde gemutmaßt.

Geld ist zweckgebunden

„Das ist falsch, das Geld ist zweckgebunden, es war und bleibt für die Brücke eingeplant“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Zuerst wird das Stahlfachwerk saniert. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die neue Ausschreibung ist in den Leistungen deutlich reduziert, um im finanziellen Rahmen zu bleiben. Die Verwaltung hat die gesamte Sanierung in vier Abschnitte eingeteilt: Ab Oktober beginnt der wichtigste – das Sanieren des Stahlfachwerkes, also des gesamten Traggerüstes.

Fahrbahn erst im zweiten Abschnitt

Dann folgen im zweiten Abschnitt Fahrbahn, Geländer und Entwässerung. Für diese „aufgelegte Brücke“ auf dem Hauptbauwerk sollen möglicherweise touristische Fördertöpfe für Verbindungen und Radwege angezapft werden. In der dritten Etappe geht es um die Jugendstilverzierungen und die historischen Zierstab-Außengeländer von 1904. Zuletzt sind Pfeiler und Widerlager dran, die zwar noch einigermaßen in Ordnung sind, aber eine „Auffrischung“ brauchen.

Zuerst die Rettung

„Der erste Bauabschnitt ist scheinbar eine Sanierung ohne Nutzen, weil die Brücke danach weder begeh- noch befahrbar ist. Aber das wichtigste Zeil wird damit erreicht – das Retten des Denkmals“, sagt Reck. Davon habe er auch die „Brückenfreunde“ aus Plaue mit ihrem Vormann Hartmut Logemann überzeugen müssen.

4925 Quadratmeter Stahl-Oberfläche

Bei den Arbeiten wird nämlich die Brücke erst einmal leichter gemacht: Pflaster, Asphalt Schienen werden komplett ausgebaut. Dann wird das Stahlgerüst komplett mit Sandstrahl bearbeitet. Wo das Metall zu dünn und brüchig ist, werden ganze Streben herausgeschnitten und neue eingeschweißt. Dann folgen mehrere Korrosionsschutzanstriche, der letzte ist dann die bleibende Farbschicht. Um mal eine Relation zu nennen, insgesamt müssen bei der Stahlkonstruktion 4925 Quadratmeter Oberfläche bearbeitet werden. Und zwar mehrmals.

Das Glas ist halbvoll

Udo Geiseler, Ortsvorsteher im Ortsteil Plaue. Quelle: Rüdiger Böhme

Ortsvorsteher Udo Geiseler ( SPD) ist froh, wenn jetzt bald ausgeschrieben und begonnen wird, auch um die Zweifler zu beruhigen. „Erst wenn mit dem Sanieren angefangen wird, ist der Prozess wirklich unumkehrbar. Ich bin da optimistisch, für mich ist das Glas halbvoll und nicht halbleer.“

Für den 31. März war ein Gespräch zwischen ihm, Logemann und Rathauschef Scheller geplant, das wegen der Pandemie-Einschränkungen allerdings ausfallen musste. Das soll möglichst schnell nachgeholt werden. Dabei geht es vor allem um das Finanzieren der folgenden Bauabschnitte.

Provisorischer Übergang

„Für mich wäre es wichtig, möglichst schnell einen Übergang herzustellen. Eine provisorische Lösung aus Holz ist bereits verworfen. Aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten über eine Art Terrassenbelag. Brücken sind verbindende Elemente, also muss man die Verbindung auch schnell wieder herstellen.“

Von André Wirsing