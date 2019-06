Brandenburg/H

Erneut brannte an diesem Wochenende ein Spargelverkaufsstand, diesmal in Kirchmöser.

Nach Polizeiangaben haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag versucht, mittels Brandbeschleuniger einen Stand in der Straße am Gleisdreieck in Brand zu setzen. Dadurch wurde das Holz einer Seite des Standes beschädigt.

Danach muss das Feuer selbstständig erloschen sein, da es nicht weiter auf den Stand übergriff. Am Morgen bemerkte eine Mitarbeiterin des Standes den Schaden und informierte die Polizei.

Geringerer Schaden als am Dienstag

Der Sachschaden beträgt ungefähr 300 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Erst in der vergangenen Dienstagnacht war eine Spargelhütte neben dem Einkaufsmarkt im Veilchenweg auf dem Görden in Brand gesetzt worden. Sie brannte ab. Mehr dazu lesen Sie hier.

Von Jürgen Lauterbach