Ein mit bunten Eiern behangener Forsythienstrauß schmückt den Empfang im Hotel Markgraf. Doch für wen? Neben der Eingangstür hängt der jüngste Ritterschlag für das hauseigene Restaurant „Korbbogen“ – das Gütesiegel für Brandenburger Gastlichkeit 2021/22. Ein Qualitäts-Update gab es oben drauf. Die Inhaber Elisabeth und Jörg Meyer dürfen sich „Gastgeber des Jahres“ im Havelland nennen. Aber was können sich die hochdekorierten Vertreter der Kloster Lehniner Tourismusbranche in der Pandemie davon kaufen?

„Wir klammern uns an die Hoffnung, dass es wieder bessere Zeiten geben wird. Und das möglichst bald“, wünscht sich die gebürtige Österreicherin Elisabeth Meyer, die sich wie zum Trotz mit dem bunten Osterstrauß ein Stück Normalität in die Rezeption geholt hat. Zusammen mit ihrem Mann Jörg hatte sie sich 1992 mit einem Hotelbetrieb eine neue Existenz in Lehnin aufgebaut. Aus anfangs zwölf Zimmern wurden 56. Es ging aufwärts. Beim Personal – und beim Standard. Das Hotel Markgraf ist heute ein Drei-Sterne-Plus-Haus. Doch wegen Corona sind die Handwerker gerade die einzigen Fremden, die mit Sägen, Bohrern und Hämmern für Leben in den Gasträumen sorgen. Von wenigen Geschäftsleuten abgesehen, denen Übernachtungen auch im Lockdown erlaubt bleiben.

Elisabeth und Jörg Meyer führen seit fast 30 Jahren ihr Hotel Markgraf in Lehnin. Seit wenigen Tagen darf sich ihr Haus mit dem Qualitätssiegel für Brandenburger Gastlichkeit 2021/22 schmücken. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Meyers nutzen die Zwangspause, um einige in die Jahre gekommene Bereiche im Restaurant renovieren zu lassen. „Die Arbeiten helfen uns für die eigene Motivation. Wir wollen unbedingt durch diese Krise kommen. Gastronomie haben wir schließlich gelernt“, ist sich das Ehepaar einig. Seit November ist das Haus geschlossen. Jetzt muss die Branche zum zweiten Mal auf das Ostergeschäft verzichten. Die schon bestellten Heizstrahler für die Außenterrasse hat Elisabeth Meyer wieder gecancelt. Die halbe Kühlanlage ist abgestellt. Weiter laufen dagegen die finanziellen Verbindlichkeiten.

Wie lange noch die Betreiber von der Substanz und staatlichen Hilfen leben können, bleibt Spekulation. „Wir wollen liefern. Man muss uns nur lassen“, so Jörg Meyer. Einen großen Teil ihrer rund 20 Angestellten mussten die Hotelinhaber in Kurzarbeit schicken. Es liegt nahe, dass sich die ohnehin angespannte Personalsituation in der Gastronomie und Hotellerie nach der Pandemie weiter verschärft, weil sich Menschen beruflich umorientieren. Auch ein Grund, warum die Meyers ihre Küche nicht kalt werden lassen. Der Außerhausverkauf von Speisen hilft die Betriebskosten etwas aufzufangen.

Das Hotel Markgraf in Lehnin verfügt über 56 Zimmer. Derzeit dürfen dort nur Geschäftsreisende übernachten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Über die Politik können sich die Inhaber vom Markgraf nur wundern. Trotz aller Hygienekonzepte sowie Putz- und Desinfektionsorgien gibt es für die Beherbergungsbranche keine Öffnungsperspektive. „Dafür dürfen sich Menschen in die Mallorca-Flieger quetschen. Wer soll das verstehen“, fragt sich Jörg Meyer. Dennoch sei Aufgeben keine Option. Die Freude über die neueste Auszeichnungen von Dehoga, IHK und Tourismusverband lässt sich das Paar dennoch nicht nehmen. Die Plaketten an der Wand seien heute wertvoller denn je, finden die Meyers. Denn wenn es wieder los geht, soll jeder Gast wissen, dass ihn im Restaurant die selben Qualitätsstandards wie vor Corona erwarten. Nachfragen zum Osterfest für einen Platz auf der Terrasse gab es reichlich. „Die Leute wären bei kaltem Wetter im Skianzug gekommen. Das macht uns Mut in einer schwierigen Zeit“, freuen sich die Meyers.

