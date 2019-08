Brandenburg an der Havel - Flashmob und Bella Italia: So kreativ ist das 20. Höfefest in der Altstadt

Das Höfefest ist eine feste Institution im Veranstaltungskalender in Brandenburg an der Havel. Jährlich besuchen unzählige Besucher das Fest. Die Teilnehmer haben jedoch mit unterschiedlichsten Problemen zu kämpfen.