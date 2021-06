Zwischen Homeschooling und Corona-Abitur: Wie Jugendliche aus Brandenburg die Pandemie erleben

Brandenburg/H

Homeschooling, Wechselunterricht, Corona-Abitur: Wenn von Corona und Jugendlichen die Rede ist, geht es oft um die Schule. Aber natürlich dreht sich nicht alles im Leben um Bildung. Viele andere, für Jugendliche prägende Bereiche des Lebens sind durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Ganze Tagesabläufe haben sich verändert, die Freizeit wird anders verbracht und im schlimmsten Fall leiden Jugendliche unter den psychischen Folgen der Pandemie. Wie sehen sie selbst ihre Situation? Haben sie Verständnis oder ist langsam die Grenze des Erträglichen erreicht? Die MAZ hat bei vier von ihnen nachgefragt.

Athina Rasche (19): Ich studiere BWL in Brandenburg an der Havel. Die Tage, an denen ich physisch in der Uni war, kann ich an einer Hand abzählen. Neue Leute habe ich dort kaum kennengelernt. Die Pandemie hat aber nicht nur schlechte Sachen hervorgebracht, finde ich. Ich habe festgestellt, dass man die Dinge langsamer angehen lassen kann als zuvor. Die Impfreihenfolge finde ich schwierig. Wir jungen Leute haben durch Schule, Studium oder Arbeit mehr Kontakte zu anderen als die Älteren. Ich persönlich habe damit keine Probleme. Andere, bei denen sich langsam der Unmut breit macht, kann ich aber verstehen. Das Impfen gibt mir Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie. Ich freue mich schon, bald endlich wieder Freunde treffen, shoppen, den Geburtstag feiern und in den Urlaub fahren zu können. Sobald alles wieder offen ist, werde ich das richtig ausnutzen. Immerhin muss ich ja ein ganzes Jahr nachholen.

Friederike Urban (18): Ich habe dieses Jahr am Domgymnasium mein Abitur abgelegt. Ich fand es gar nicht so schlimm, in die Schule zu gehen, während die anderen im Homeschooling sind. Natürlich wäre ich aber ab und zu auch lieber zuhause geblieben. Eigentlich wollte ich nächstes Jahr reisen und die Welt erkunden. Aber wegen der Pandemie absolviere ich nun lieber ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Vielleicht bin ich bis dahin auch schon geimpft. Ich finde, die Impfreihenfolge macht Sinn. Aber ich bemerke inzwischen eine Spaltung der Gesellschaft: Die einen achten auf ihre Mitmenschen und befolgen alle Regelungen, anderen ist inzwischen alles egal. Das ist nicht nur bei Jugendlichen so. Am meisten vermisse ich es, auf Partys zu gehen. Auch meinen 18. Geburtstag konnte ich nicht richtig feiern. Dabei hatte ich mich schon sehr darauf gefreut und nachfeiern ist eben nicht das Gleiche. Ich versuche, im Moment zu leben und jeden Tag zu genießen. Auch wenn das inmitten einer Pandemie manchmal gar nicht so einfach ist.

Celine Kirchner (17): Ich freue mich, dass wir nächste Woche wieder in die Schule gehen können. Ich spüre im Moment ein Gefühl von Sinnlosigkeit. Ich hoffe, das verschwindet bald, wenn die Pandemie unter Kontrolle ist. Ich stehe jeden Morgen früh für die Schule auf und frage mich, warum. Ich sitze ja doch meist nur zuhause. Besonders die sozialen Kontakte fehlen mir. Zum Glück habe ich meinen Freund, trotzdem fehlen mir meine Freunde und der Sport. Es ist natürlich sehr wichtig, dass die Risikogruppen zuerst geimpft werden. Aber manchmal frage ich mich, ob sich die Menschen impfen lassen, um ihre Mitmenschen zu schützen oder einfach nur, weil sie ihre Freiheiten wieder haben wollen. Ich finde, wir Jugendlichen sollten auch die Möglichkeit haben, unsere Freiheiten zurückzubekommen. Oft wurden wir als Infektionsbeschleuniger bezeichnet. Das finde ich sehr ungerecht. Ich arbeite bei einem Bäcker und viele Ältere kommen häufig ohne Maske rein.

Jannis Buder (14): Am kritischsten sehe ich in der Pandemie die Politiker. Ich verstehe die Regelungen und doch wird von uns erwartet, einfach unser Leben umzukrempeln. Und gleichzeitig ignorieren sie den Klimawandel dabei weitestgehend. Ich habe das Gefühl, die meisten Politiker sind einfach zu alt, um meine Interessen zu vertreten. Inzwischen vermisse ich es sogar, in die Schule zu gehen, was ich vorher nie gedacht hätte. Zum Glück kann seit kurzem mein Tischtennistraining wieder stattfinden. Wir trainieren aber draußen und nur zu viert. Für die Sommerferien hatten meine Familie und ich ursprünglich eine Reise nach Schottland geplant. Jetzt sind wir auf Österreich umgestiegen und entscheiden spontan, ob wir wirklich wegfahren werden. Ich hoffe, dass ich bald wieder meine Freunde treffen und auch mal am Wochenende wegfahren kann. Meine größte Hoffnung ist, dass die Impfreihenfolge bald aufgehoben wird. Wenn man in die USA und Großbritannien schaut, sieht man sofort, wie das Impfen die Situation dort verbessert hat.

