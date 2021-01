Zwischen Plaue und Fohrde verdient der Havelradweg bald seinen Namen

Amt Beetzsee

Es ist die längste Baustelle im Amt Beetzsee. Über rund 7,5 Kilometer erstreckt sich der Radweg, den der Landesbetrieb Straßenwesen parallel zur Landesstraße 962 zwischen Plaue und Fohrde anlegen lässt. Nicht mitgezählt die Ortslagen von Briest und Tieckow. Dort werden sich auch in Zukunft Kraftfahrer und Radler die Fahrbahn teilen müssen. Allerdings sollen Verkehrsinseln an den Einfahrten beider Dörfer dafür sorgen, dass Autos und Lastwagen sinnig die Ortseingänge passieren. Bis alle Abschnitte der millionenteuren Investition fertig sind, wird es noch ein gutes Jahr dauern. Offiziell ist die Übergabe dieses wichtigen Teils des rund 370 Kilometer langen Havelradweges für das 1. Quartal 2022 geplant.

Die Ortseingänge in Briest und Tieckow erhalten Verkehrsinseln. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bis zum Jahreswechsel haben die Bauleute der Firma Strabag an mehreren Stellen auf der Strecke gleichzeitig gearbeitet. „Jede Menge Boden wurde schon geschoben. Auch in den nächsten Wochen dauern die Erdarbeiten an“, kündigte Marvin Hörster vom Landesbetrieb Straßenwesen bei einem Lokaltermin gegenüber der MAZ an. Ein Wintereinbruch mit Dauerfrost ist nicht in Sicht. Allerdings wurden die Betonarbeiten an den neuen Verkehrsinseln in Briest zunächst eingestellt. Bei Temperaturen unter fünf Grad kann kein Material mehr eingebaut werden. Gebaggert wird dagegen weiter in Höhe des Eisengrabens südlich der Tieckower Ortslage.

Bauüberwacher Marvin Hörster vom Landesbetrieb Straßenwesen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Eisengraben unterquert auf seinem Weg zur Havel die Landesstraße. Im Zuge des Radwegbaus wird der alte Durchlass entfernt und durch einen brückenartigen Neubau ersetzt. Dieser wird so angelegt, dass die bisherige Straßenkrümmung entschärft und die Kraftfahrer eine bessere Sicht auf den Fahrbahnverlauf haben. Für diesen Zweck wird die Straße um einige Meter nach Osten verlegt. Derzeit werden die Rammarbeiten für den neuen Durchlass vorbereitet. Zu den aufwendigen Arbeiten neben dem eigentlichen Radwegbau gehört auch die Erneuerung des Durchlasses für den Lankegraben, der die Briester Löcher in Richtung Havel entwässert. „An dieser Stelle kommt eine erneute Verrohrung zum Einsatz. Gleichzeitig wird dort ebenfalls die bisherige Kurvensituation durch eine Verlegung der Fahrbahn entschärft“, so Bauüberwacher Hörster.

Auch dieser Durchlass für den Lankegraben, der die Briester Löcher mit der Havel verbindet, wird komplett erneuert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Insgesamt werden auf der Strecke drei Durchlässe erneuert. Wo der Kuhdammgraben bei Kaltenhausen die L 962 unterquert, werden beidseitige Geländer angebracht. Wo der eigentliche Radweg verlaufen wird, ist in einigen Bereichen bereits zu sehen. Von der B 1 bei Plaue kommend, liegt die Trasse zunächst östlich der Landesstraße, springt dann hinter Briest auf die Westseite, um dann von Tieckow bis zur Einmündung Gartenstraße bei Fohrde beidseitig zu verlaufen. Ein letztes Stück bindet dann an den Fohrder Kreisverkehr (B 102) an. Der Radweg wird in einer Breite von zwei Metern ausgebaut, kann jedoch an Engstellen etwas schmaler ausfallen. Es gibt auch Stellen mit 2,50 Meter Breite. Ein 1,75 Meter breiter Sicherheitsstreifen trennt den Radweg von der Straße. Entwässert wird auf die andere Seite über ein 50 Zentimeter breites Bankett. Es gibt einen insgesamt 30 Zentimeter starken Aufbau aus einer Schottertragschicht, einer Asphalttragschicht und einer drei Zentimeter starken Asphaltbetondecke.

Auf diesem Abschnitt zwischen Kaltenhausen und dem Durchlass Lankegraben ist die parallel zur Straße verlaufende Radwegtrasse bereits mit einer Schotterschicht gefüllt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bereits im Vorfeld der Baumaßnahme waren umfangreiche Tiefbauarbeiten zur Umverlegung von Medien erforderlich. Die Telekom musste Fernmeldemasten versetzen. Der Eigenbetrieb der Stadt Havelsee und der Wasser- und Abwasserzweckverband Beetzseegemeinden verlegten Trinkwasserleitungen aus dem Radwegbereich. Zur Gesamtmaßnahme gehört ferner die Einrichtung von drei barrierefreien Bushaltestelle in Briest (Mühlenweg), Kranepuhl und Kaltenhausen. An dem Bau beteiligt sind das Land mit 1,8 Millionen Euro, das Amt Beetzsee mit etwa 19 000 Euro und die Stadt Brandenburg mit etwa 10 000 Euro. Aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung werden etwa zwei Millionen Euro bereitgestellt. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf knapp vier Millionen Euro. Als Ausgleichsmaßnahme für die gefällten Bäume wird es straßenbegleitende Nachpflanzungen und eine Aufforstungsfläche geben.

Von Frank Bürstenbinder