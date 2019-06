Brandenburg/H

Drei von fünf Filialen der insolventen Kette „Lila Bäcker“ sind seit Freitagmorgen geschlossen: Die kleinere der beiden in der Sankt-Annen-Galerie, der Laden in der Hauptstraße am Bollmann-Brunnen, sowie die Filiale im Netto-Markendiscount in der Willi-Sänger-Straße. Übrig bleiben nur zwei Geschäfte in der Galerie sowie im Veilchenweg.

Betroffen sind in der Umgebung fünf Mitarbeiter in Brandenburg an der Havel, vier in Groß Kreutz und vier in Ketzin, wo ebenfalls Filialen von heute auf morgen dicht gemacht wurden. Manuela Nossak hat es „aus heiterem Himmel“ erwischt, sie bekam am Freitag ihre „widerrufliche Freistellung“, musste sich noch am selben Tag beim Arbeitsamt melden. „Einziger Hinweis darauf war die Ansage vom Montag, dass ich nicht mehr so viel Ware bestellen solle“, erzählt die Verkäuferin, die seit 2011 in Groß Kreutz arbeitete. Sie will sich nun wieder einen Job im Verkauf suchen. Christian Gericke hat es am Donnerstag erfahren, wenige Tage, nachdem er von der Galerie-Filiale nach Nord gewechselt war. Er fängt am Dienstag beim „Landbäcker“ im Vorraum der Norma-Filiale an der Krakauer Landstraße an. Vorausgesetzt, er kann noch schnell einen Aufhebungsvertrag mit dem ehemaligen Arbeitgeber unterschreiben.

Die Filiale des Lila-Bäckers in der Brandenburger Hauptstraße blieb am Freitag geschlossen. Ein Hinweis fehlte. Quelle: Philip Rißling

Alles läuft ziemlich chaotisch, sagt Betriebsrätin Angela Mielentz: „Den Hauptstraßen-Laden haben sie zum 1. Mai bereits zugemacht, dann wollten sie ihn schnell wieder öffnen, fanden aber kein Personal, seit dem 1. Juni war wieder offen und am 7. wieder zu.“ Die Filiale in Nord sei gerade für viel Geld modernisiert worden, den Anwohnern wurde sogar Sonntagsverkauf per Werbeschild versprochen, gerade einmal gab es den auch.

Es gab auch ein Konzept der alten Geschäftsführung, das aber bei den Banken keinen Anklang fand. Selbst neue Brot- und Brötchensorten sowie Kuchen waren produktionsreif, kamen aber nicht mehr in den Verkauf. „Es gab auch Bsesrebungen, mit ,Lieblingsbäcker’ zu kooperieren. Alles geplatzt.“

Von André Wirsing