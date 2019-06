Göttin

Der Blitz ist in der Nacht zu Donnerstag in eine Stallung der Pferde-Ranch am Ortsrand von Göttin eingeschlagen. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt, aber es entstand erheblicher Sachschaden.

Die 25 Pferde der Six Tower Ranch im Brandenburger Ortsteil Göttin befanden sich gerade in ihrem Fressstand, der 40 mal 8 Meter großen offenen Stallung, als der Blitz gegen 0.30 Uhr genau dort auf dem Dach einschlug. Ein Bewohner des Weinbergs beobachtete diesen Moment und verständigte die Feuerwehr.

Pferde bringen sich in Sicherheit

Während die Stallung in Brand geriet und die Feuerwehr anrückte, brachten sich die Tiere in Sicherheit. Ranchbesitzer und Berufsfeuerwehrmann Eckhard Borner (59) hörte zwar den Knall und sah einen Lichtschein, nicht jedoch den Blitzeinschlag in der eigenen Ranch.

Die Leitstelle rief ihn auf dem Handy an und dann ging alles schnell. Die Pferde fand er etwas verstört in der äußersten Ecke des ein Hektar großen Paddocks (Koppel) vor. Dorthin waren sie offenbar in ihrer Not geflüchtet.

Die betroffene Stallung, deren Rückwand komplett mit Spanplatten ausgekleidet war, brannte vollständig nieder. Die Berufsfeuerwehr und Ehrenamtliche der freiwilligen Feuerwehren Göttin, Brandenburg/Havel und Kirchmöser verhinderten, dass das Feuer auf die direkt angrenzende Reithalle ausbreiten konnte. Sie soll leicht beschädigt worden sein.

Hoher Sachschaden

Gleichwohl ist laut Polizeisprecher Daniel Keip insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden. Die Löscharbeiten endeten gegen 3 Uhr, der gesamte Einsatz nach Feuerwehrangaben gegen 4 Uhr.

Wie das Unglück geschehen konnte, ist den Ranchbesitzer unverständlich. „Auf der Stallung ist ein Blitzschutz drauf“, versichert Borner, der selbst von Beruf Feuerwehrmann ist.

Schnelle Nachbarschaftshilfe

Das Unglück und die lange Nacht haben Eckhard Borner und Susanne Schirner sichtbar mitgenommen. „Ich bin total kaputt“, gesteht die Chefin der Ranch. Gleichwohl ist das Paar überwältigt, wie viele Arbeitskollegen, Freunde und Pensionäre innerhalb kurzer Zeit herbei geeilt sind und bei den Aufräumarbeiten geholfen haben.

„Total unfassbar, wir können uns auf alle verlassen“, schwärmt Susanne Schirner. „Ich war schon heute Nacht hier“, sagt Nachbarin Beatrix Henning. „Wir haben eine schöne Gemeinschaft und helfen uns immer.“ Anke Strefling, deren Pferd in der Six Tower Ranch untergebracht ist, findet, dass Hilfe in solchen Fällen selbstverständlich ist.

Zwergzebus-Rinder und Westernreiten

Eckhard Borner und Susanne Schirner haben den land- und forstwirtschaftlicher Betrieb seit 2008 aufgebaut. Schwerpunkt ist die Zwergzebus-Rinderzucht. Die Rinder waren zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags aber weit entfernt vom Unglücksort und blieben daher ebenfalls unversehrt.

Hobby der Ranchbetreiber ist das Westernreiten. Seit 2015 veranstaltet die Six Tower Ranch alljährlich Hobbyisten- und Oldstyletreffen. Als Höhepunkt gilt die Vorführung zum Reitertag auf der Six Tower Ranch.

Von Jürgen Lauterbach und Rüdiger Böhme