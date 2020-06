Reparatur der Vorstadtschleuse in Brandenburg an der Havel läuft

Brandenburg/H

Auf dem Wasserweg zwischen Berlin und Hannover läuft es in Brandenburg an der Havel nur durch die Südkammer der Vorstadtschleuse. In der Nordkammer haben in dieser Woche aufwendige Reparaturarbeiten begonnen.

Die Tore werden ausgebaut und anderswo konserviert, erläutert Gerrit Riemer, Pressesprecherin des Wasserstraßenamtes Brandenburg. Darüber hinaus müssten die Füllschützen und weitere Teilen an den Toren erneuert oder konserviert werden.

Anzeige

Für die Schifffahrt steht zurzeit nur die Südkammer bereit. Quelle: Heiko Hesse

Weitere MAZ+ Artikel

Rund 400.000 Euro würden die Arbeiten kosten. Riemer zufolge dauern die Maßnahmen etwa sechs Wochen. Solange laufe das Schleusen der Berufs- und Freizeitschifffahrt über die Südkammer.

Lesen sie auch: Tiefgang-Lotto in der Schleuse

Von Heiko Hesse