Wie die Verkehrsbetriebe nun die Schrottbrücke umfahren

Brandenburg/H

Neue Verbindungen für die „Abgehängten“ hinter der seit dem 5. Dezember des Vorjahres komplett gesperrten Brücke „20. Jahrestag“: Ab Montag verkehren dauerhaft zwei neue Buslinien der Verkehrsbetriebe VBBr.

Gleich zwei Linien „2“

Beide heißen „Linie 2“ in Anlehnung an die nicht mehr verkehrende Straßenbahnlinie (alle anderen Buslinien sind mit Buchstaben benannt), beide starten an der Quenzbrücke, wo es Anschluss an den E-Bus gibt.

20 Minuten schneller ans Ziel

Ab Montag fährt der Bus der Linie 2 von der Quenzbrücke zur Fontanestraße. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die „normale“ Linie 2 ersetzt den bisherigen Schienenersatzverkehr zum Waldcafé mit Anschluss an die Linie 1. Sie fährt von der Quenzbrücke über Hessenweg, Frankenstraße, Südtor, Dreifertstraße durch SWB-Park/Opelgelände bis zur Fontanestraße. Hier gibt es Umsteigemöglichkeiten zu den Tramlinien 1 und 6 sowie zu den Buslinien B, C, H und W. „So erreichen die Menschen, die innerorts unterwegs sind, viel schneller alle innerstädtischen Ziele“, sagt VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler. Die Fahrgästen gewönnen so 15 bis 20 Minuten Reisezeit gegenüber der bisherigen Ersatzverkehr-Verbindung.

Express so schnell wie die Tram

Ab Montag fährt der Expressbus der Linie 2 von der Quenzbrücke zum Hauptbahnhof. Quelle: JACQUELINE STEINER

„Zudem wollten wir noch ein Angebot schaffen, für die Menschen, die ohnehin am meisten belastet werden, weil sie täglich lange unterwegs sind – nämlich die Pendler.“ Für sie wurde eine stündlich verkehrende Expressbuslinie eingerichtet, die von der Magdeburger Landstraße in die Friedrich-Engels-Straße abbiegt, über Karl-Sachs- und Klingenbergstraße direkt zum Hauptbahnhof fährt und damit Anschluss an den RE 1 zur jeweils vollen Stunde ermöglicht. „Der Expressbus fährt ungefähr genauso lang wie die ,2’, das differiert nur um wenige Minuten.“ Vogler hat es testen lassen.

Funktionsgarantie muss sein

Jörg Vogler leitet die Verkehrsbetriebe Brandenburg. Quelle: JACQUELINE STEINER

Er verteidigt auch die bisherigen Entscheidungen des Unternehmens mit dem bisherigen Schienenersatzverkehr übers Waldcafé. „Wir haben die Verbindung binnen weniger Stunden gebaut und mussten dabei auch sicher sein, dass sie komplett funktioniert. Wir wussten also nicht, welche Stauzeiten auf den anderen Strecken entstehen und wie sie sich auf die anderen Strecken auswirken.“ Da die VBBr-Busse nicht den ganzen Tag die gleichen Runden drehen, sondern zwischendurch auch die Linien wechseln, werden größere Verspätungen dann auf die anderen Strecken mitgeschleppt. Das wollte man vermeiden.

90 Prozent staufrei

Zwischenzeitlich habe die Stadt auf den Umleitungsstrecken nachjustiert, Ampeln umprogrammiert und Hindernisse abgeräumt. Nicht nur auf der offiziellen Ausweichroute durch Opelgelände/SWB-Park, sondern auch auf der inoffiziellen Klingenberg-Strecke, laufe der Verkehr nun zu 90 Prozent staufrei. „Erst als wir wussten, dass es so gut läuft, konnten wir alternative Routen zum Wohl der Fahrgäste prüfen.“

Wie dreht man den Bus um?

Und die ganzen Prüfaufträge bekam unter anderem Verkehrsplaner Henry Prenzlow auf den Tisch. „Ein Knackpunkt war beispielsweise die Haltestelle Fontanestraße, da stellte sich die Frage, wo drehen wir den Bus um? In der Regel hat er sechs Minuten Zeit zum Wenden, also kann er bis zum Kreisverkehr Ruppinstraße fahren.“ Wenn Pausen vorgesehen sind, nutzen die Fahrer einen Teil des Norma-Parkplatzes, den die Stadt nun dafür freigegeben hat.

Einweisung für die Fahrer

Auch sei es beispielsweise schwierig gewesen, die Anschlüsse an die Straßenbahnlinien oder an den E-Bus zu garantieren. Die mehr als 100 Fahrer der VBBr bekamen nun umfangreiche Grafiken und Erklärungen zu allen neuen Dingen. „Bei Dienstantritt bekommt jeder Fahrer eine Mappe ausgehändigt, in der Besonderheiten wie Baustellen oder Verkehrsbehinderungen vermerkt sind“, sagt Prenzlow, der sich auch selbst hinters Lenkrad setzt, wenn Not am Mann ist. Jeder dritte Mitarbeiter im rollenden Dienst ist ein so genannter Multi-Fahrer, kann Straßenbahn wie Bus gleichermaßen steuern.

Zwei statt sechs Monate

Normalerweise dauere es bis zu sechs Monate, komplett neue Linien aufzubauen mit Konzession, Beteiligen des Betriebsrats, Personalplanung und Fahrzeugbeschaffung. Jetzt wurde es in zwei Monaten gestemmt. Gefahren wird mit Bussen aus der Reparatur-Reserve –das bedeutet auch Veränderungen bei den Abläufen in der Werkstatt.

Vogler und Prenzlow wissen auch um weitergehende Wünsche der Fahrgäste. „Wir werden gefragt, ob wir nicht bis Nicolaiplatz statt bis zur Fontanestraße fahren können. Können wir aber nicht, weil wir die Umläufe sonst nicht schaffen.“

Kürzerer Takt nicht möglich

Es gibt auch Forderungen, den Expressbus häufiger als stündlich verkehren zu lassen. „Das bringt nichts, weil der Regionalexpress asynchron fährt – zur vollen Stunde sowie 20 Minuten danach. Dann müsste ich einen 20-Minuten-Takt haben, also drei Busse je Stunde einsetzen, von denen einer immer leer fährt. So bald die Bahn den 20-Minuten-Takt anbietet, mache ich das auch“, verspricht Vogler.

Von André Wirsing