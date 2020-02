Museum: Auf der Suche nach den Umzugsplänen

Brandenburg/H

Irgendwo sind die Umzugspläne für das Heimatmuseum in das alte Stadtbad der Verwaltung verschüttgegangen. Das mutmaßt die SPD-Fraktion und deshalb fragt sie zur nächsten Stadtverordnetenversammlung nach. „Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zur März-Sitzung der Stadtverordneten über den Stand der Vorbereitungen zum Umzug des Stadtmuseums aus dem Frey-Haus in das ehemalige Schwimmbad am Messelplatz schriftlich zu berichten. Ebenso soll ein schriftlicher Bericht zu den Planungen des Umzuges der Depots des Stadtmuseums zum oben genannten Zeitpunkt erfolgen.“

Nur zwei Entwürfe

Im März 2016 sei das Stadtbad an den Investor Florian Grotmann von der Stadt verkauft worden. 2017 gab es dann die Ausschreibung der Kommune zu einem neuen Standort für Museum, Depot und Kunsthalle. Entwürfe und Bewerbungen reichten nur zwei Immobilienentwickler ein: Grotmann mit dem Stadtbad und Bernd Jansen mit dem nahe gelegenen alten Straßenbahndepot.

Die Ausschreibung musste wegen Formfehlern aufgehoben werden, Jansen wollte nicht mehr mitmachen und verkaufte das Depot an seinen Konkurrenten. Somit war Grotmann alleiniger Bewerber um den Museumsstandort.

Ideen sollten lange vorliegen

Investor Florian Grotmann hat schon Entwürfe vom Museum im Stadtbad vorgelegt. Quelle: Florian Grotmann

Im Mai vorigen Jahres verlautete aus der Stadtverwaltung, es gehe nun in die Vorplanungen, erste Ideen würden den Volksvertretern im Spätsommer 2019 vorgelegt. Seitdem kam nichts mehr. „Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde nicht über den Stand der Planungen berichtet, und es ist weiterer Zeitverzug zu befürchten. Nach der Berufung einer neuen Museumsleiterin sollte nun endlich die Schaffung eines leistungsfähigen Museums angegangen werden“, fordert SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser.

Ein Neubau fürs Depot

Zwischenzeitlich hatte die neue Museumschefin Anja Grothe im vorigen Oktober gesagt, die Depots sollten in einem zweckmäßigen Neubau unterkommen und nicht im Stadtbad.

Doch Genaueres wurde bislang offiziell nicht bekannt.

Von André Wirsing