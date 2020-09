Hanswalter Werner hat 1993 sein gemachtes Nest in Bonn verlassen und ist in den Osten, nach Brandenburg an der Havel gegangen, um die Leitung des von Saldern-Gymnasiums zu übernehmen. Er sei „ohne Vorurteile“ gewesen und habe sich nicht als Aufbauhelfer begriffen. Doch die Unterschiede waren größer als erwartet. Im Interview berichtet er über die schwierige Anfangszeit im Osten.