Es ist ein starkes Team, auch wenn beide schon längst das Rentenalter erreicht haben: Der promovierte Internist Alexander Schmidtchen und die Medizinische Fachangestellte Monika Müller mit Spezialisierung in Anästhesie und Intensivtherapie wollen das Impf-Team der Stadt Brandenburg an der Havel bei der bevorstehenden Immunisierungskampagne gegen das SarsCov2-Virus verstärken.

Viele Jahre Erfahrung

Monika Müller war 46 Jahre am Städtischen Klinikum tätig, war 30 Jahre lang leitende Schwester der Rettungsstelle. Schmidtchen war bis 2010 an einem großen Bundeswehrkrankenhaus in Ulm tätig, absolvierte von da aus auch „Barfuß-Medizin“ bei Auslandseinsätzen in Somalia beispielsweise.

Team seit vier Jahren

Beide sind seit knapp vier Jahren ein Team, seit Anfang 2017 halten sie Sprechtage im Übergangswohnheim für Flüchtlinge im Asylbewerberheim in der ehemaligen Rolandkaserne ab, sind über das Gesundheitszentrum Brandenburg angestellt.

„Als ich mit meinem Dienst bei der Bundeswehr fertig war, wollte ich der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ein Engagement bei ,Ärzte ohne Grenzen’ war nicht möglich. Dann kam die Flüchtlingswelle, mit meinem Plauer Kollegen Dirk Harms organisierten wir für diese Menschen die Influenza-Schutzimpfung. Der Internist Michael Engst vermittelte mir dann die dauerhafte Tätigkeit“, erzählt der 72 Jahre alte Schmidtchen. Dazwischen gab es noch ein paar Irrungen, im Frühjahr 2016 musste die damals improvisierte Praxis zeitweise schließen.

Als Freiwillige registriert

Am 10. Dezember registrierte er sich nun auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg als Freiwilliger, der bei der anstehenden Impfkampagne mitmacht. Monika Müller muss dabei sein – das ist Bedingung. Erst an diesem Dienstag – also am 15. Dezember – kam eine Eingangsbestätigung.

Viele ungeklärte Fragen

Beide sind sich auch über eines einig – eine leichte Aufgabe wird das nicht. Dazu sind noch zu viele Fragen ungeklärt: Kommt der Impfstoff in Einzel- oder in Dreierdosen pro Fläschchen? Wie wird er aufgetaut und aufbereitet? Gibt es in den Altenheimen schon Impflisten? Liegen alle Impfpässe vor oder müssen neue ausgestellt werden? Sind schon die Betreuer gefragt worden für die Menschen, die nicht mehr alleine entscheiden können?

Es fehlt an Kommunikation

„Ich vermisse eine aktive Kommunikation. Das ärgert mich ein bisschen“, sagt der erfahrene Arzt. „Wir sind beim Dauerkontakt mit Patienten ohne Abstand die am meisten gefährdetsten Menschen. Es steht zwar irgendwo, dass medizinisches Personal geimpft werden soll, aber nicht, an welcher Stelle.“

Mehr Aufklärung nötig

Auch gegenüber der Bevölkerung sollte noch besser kommuniziert werden: „Mit der so genannten Messenger RNA soll ein ungefährlicher Teil des Virus in den Körper gebracht werden, damit dort Antikörper aufgebaut werden. Ich glaube komplett daran, dass es funktioniert. Doch man muss es auch den Menschen vermitteln und damit Vertrauen aufbauen.“

Ein erster Schritt sei bereits gelungen. Ständige Impfkommission und Ethikrat haben jüngst Listen vorgelegt, in welcher Reihenfolge die Menschen geimpft werden sollen. Das sei weitgehend zustimmend akzeptiert worden.

Aktive Kollegen entlasten

Er habe sich nicht nur wegen der Maxime „Einmal Arzt, immer Arzt“ freiwillig gemeldet, sondern auch aus ganz pragmatischen Gründen. „Die niedergelassenen Kollegen haben ohnehin gerade sehr viel zu tun, gerade jetzt im Winter. Da gibt es parallel noch die Influenza-Impfung. Ich finde, jeder Arzt sollte mitmachen, es ist unsere einzige Chance, der Pandemie Herr zu werden.“ Im Gespräch sei, das die Kassenärztlichen Vereinigungen darauf drängen, dass einzelne Mediziner ihre Praxen zeitweise schließen, damit die Teams für die Impfkampagne zur Verfügung stehen.

Gewöhnt ans Reaktivieren

Auch für Monika Müller ist das Reaktivieren nichts Neues mehr: Ausgerechnet am 1. April 2016 hat sie sich für neun Monate noch einmal wegen des akuten Personalmangels für den Dienst in der Notaufnahme rekrutieren lassen. Kurz darauf begann sie gemeinsam mit Schmidtchen den Dienst im Flüchtlingsheim. Demnächst soll es der Dienst mit der Spritze sein – zuerst wohl im mobilen Team, das durch die Altenheime tourt, später dann im Impfzentrum, das an der Regattastrecke entstehen soll.

