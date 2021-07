Bald fahren in der Lausitz klimaneutrale Wasserstoff-Busse

Cottbus

Wenn von alternativen Antrieben in der Mobilität die Rede ist, geht es meist um Elektromotoren, versorgt durch Akkus. Dass auch Wasserstoff, gewonnen mithilfe erneuerbarer Energien, ein nahezu CO2-freier Kraftstoff sein kann, gerät dabei oft in Vergessenheit. Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) – mit dem beschlossenem Kohleausstieg ohnehin auf der Suche nach fossilienfreien Geschäftsfeldern – will in Kooperation mit einem Spediteur und einem Nahverkehrsunternehmen grünem Wasserstoff in der Logistik Hürden aus dem Weg räumen. In Kooperation mit REINERT Logistics mit seiner Hauptverwaltung in Cottbus und der Cottbusverkehr GmbH sollen bald sowohl Trucks als auch Passagierbusse per Brennstoffzelle versorgt mit Wasserstoff unterwegs sein.

Förderantrag bei der ILB

„Das ist auch ein Signal an andere Akteure, unser Projekt als Chance zu erkennen und ebenfalls einen wichtigen Beitrag zu leisten“, hebt Frank Mehlow, Leiter der Strategischen Geschäftsfeldförderung bei der LEAG, die angestrebte Impuls-Funktion des Projekts hervor. Ein Antrag auf Förderung durch die Investitionsbank des Landes (ILB) für das Zwölf-Millionen-Euro-Vorhaben wurde bereits gestellt. Spätestens im kommenden Jahr sollen die ersten beiden Wasserstoff-Busse bei Cottbusverkehr in Betrieb genommen werden und REINERT will damit beginnen, Teile seiner 600 Transportfahrzeuge umfassenden Flotte auf CO2-freien Antrieb umzustellen.

REINERT setzt auf nachhaltige Logistik

„Die Projektpartnerschaft ist für uns ein logischer Schritt, um unserer führenden Rolle in der nachhaltigen Logistik gerecht zu werden“, so Geschäftsführer René Reinert. Im Rahmen der Transport-Branche ist leitungsunabhängige Elektromobilität, zu der letztlich auch die eine Brennstoffzelle antreibende Wasserstoff-Variante gehört, noch vielfach unerkundetes Terrain. Herausforderung sei unter anderem die begrenzte Reichweite etwa bei einem Batteriebetrieb, die derzeit bei rund einem Zehntel im Vergleich zum Dieselantrieb liegen würde, sagt REINERT-Marketingleiter Tim Berndt. Die zurücklegbare Distanz mit Wasserstoff im Tank ist zwar größer, aber derzeit gibt es nur eine sehr überschaubare Anzahl möglicher Tankstellen. So komme die Elektro-Variante aktuell nur für Kurzstrecken infrage. Für den großen Rest der 600 Fahrzeuge umfassenden Flotte des Logistikers hat das Unternehmen zunächst zu mehr als der Hälfte auf Flüssiggas umgestellt, um auf der Brücke zur Nachhaltigkeit weiter voranzukommen.

Weitere Projekte in Brandenburg

LEAG und ihre Partner sind nicht die einzigen Akteure, die im Transportverkehr auf grünen Wasserstoff in Brandenburg setzen. Die zur Niederbarnimer Eisenbahn gehörende Heidekrautbahn zwischen Berlin-Pankow und Basdorf (Barnim) etwa soll ab Ende 2024 mit sechs durch grünen Wasserstoff angetriebenen Zügen ihre Fahrgäste transportieren. Der Bund will das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro mit 25 Millionen unterstützen. Neben sechs neuer Bahnen gehören zu dem Vorhaben, an dem auch das Energieunternehmen ENERTRAG und die Kreiswerke Barnim beteiligt sind, der Bau eines durch Windenergie angetriebenen Hybridkraftwerks zur Wasserstofferzeugung und eine Tankstelle im Streckenverlauf. Auch etwa beim kreiseigenen Verkehrsunternehmen regiobus Potsdam Mittelmark gibt es entsprechende Überlegungen, bestätigt Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig. Auf Elektroantriebe bei ihrer kompletten Busflotte setzen auch die Berliner Verkehrsbetriebe bis 2030.

LEAG hofft auf weitere Partner

Die LEAG plant auch mit der weit über die Lausitz hinausreichenden Bekanntheit von REINERT, weitere Partner für die in jederzeit erweiterbarer Modulbauweise geplante, durch erneuerbare Energien angetriebene Elektrolyse-Anlage mit ins Boot zu holen. Abnehmer des Wasserstoffs können demnach auch andere Flotten kommunaler Betriebe, weitere Speditionen, aber auch Individualkunden sein.

Eingebunden ist auch die LEAG-Tochter TSS GmbH, in der Teile des auch anderweitig als Dienstleister vermarkteten konzernweiten Fahrzeugparks in Deutschland mit 70 Transportern, Tanklastzügen sowie anderen Gefährten und 120 Berufskraftfahrern nebst Auszubildenden konzentriert sind. TSS soll sowohl in den Wasserstofftransport etwa von der durch Windenergie angetriebenen Erzeugungsanlage zur Tankstelle eingebunden sein, als auch selbst Fahrzeuge auf den Alternativ-Kraftstoff umrüsten.

Cottbusverkehr plant, die gesamte Flotte mit 55 Bussen auf CO2-neutrale Antriebe umzustellen. Pro Jahr sollen zunächst einmal bis zu vier der im Vergleich zu Diesel-Varianten erheblich teureren Wasserstoffmodelle angeschafft werden.

Von Gerald Dietz