Als Marko Berenz an jenem 26. September 2010 um 10.41 Uhr morgens eine Meldung auf den Pieper bekommt, deutet nichts hin auf das, was er und 250 weitere Rettungskräfte in den nächsten Stunden, Tagen und Wochen durchleben werden. Nicht auf die Toten. Nicht auf die Verletzten. Nicht auf all das Leid und die Bilder, die sich ihnen ins Gedächtnis brennen. Auf dem grünen Display steht nur H-VU BUS. Ein Unfall mit einem Bus.

Berenz, damals 35 Jahre alt, erfahrener Feuerwehrmann und stellvertretender Zugführer der Wache Zeuthen-Miersdorf, denkt gar nicht darüber nach, was ihn erwartet. Es ist ein diesiger Sonntagmorgen. Als der Pieper geht, macht Berenz das, was er immer in solchen Fällen macht. Er lässt alles stehen und liegen, rast die 300 Meter zur Wache, springt in seinen Einsatzleitwagen und fährt direkt zum Unfallort: Bundesautobahn 10, Schönefelder Kreuz, Fahrtrichtung Frankfurt (Oder).

Alle glaubten an eine Übung

Als er wenige Minuten später ankommt, ist noch kein anderer da. Das erste, was er sieht, sind Trümmer, Glassplitter, Kleidungsstücke und Koffer, die überall verstreut auf dem Beton liegen. Unter der Autobahnbrücke steht ein zerbeulter Mercedes, hinter der Brücke ein Bus. Ein paar Menschen laufen über die Fahrbahn, sie stehen offensichtlich unter Schock. „Es sah aus wie inszeniert. Alle die ankamen haben zuerst gedacht, es ist eine Übung. Ich auch“, sagt Berenz zehn Jahre später. Aber es ist keine. Was der Miersdorfer Feuerwehrmann an diesem verregneten Morgen vor sich sieht, ist der folgenschwerste Unfall, der sich je auf Brandenburgs Straßen ereignet hat.

Heute vor zehn Jahren verloren bei einem Busunglück am Schönefelder Kreuz 14 Menschen ihr Leben. 38 weitere wurden verletzt, die Hälfte davon schwer. Diejenigen, die dabei waren – ob als Opfer, als Helfer, als Beobachter – prägt dieser Tag bis heute.

Bus knallt zweimal gegen die Brückenpfeiler

Wie es damals zum den Unfall kam, hat die Polizei später rekonstruiert. Die Fahrerin des Mercedes, eine Berliner Polizistin, war von der A 13 auf die A 10 abgebogen. In der scharfen Kurve des Zubringers war sie zu schnell unterwegs, geriet kurz vor der Auffahrt ins Schlingern, schoss dann auf die Autobahn und direkt vor der Brücke in die Seite eines polnischen Reisebusses.

Auslöser für den Unfall war der rote Mercedes. Quelle: dpa

In dem Bus saßen Mitarbeiter des Forstamtes von Zlocieniec, einer Kleinstadt gut 100 Kilometer östlich von Stettin, und ihre Familien. 49 Menschen insgesamt. Sie kamen aus Spanien, hatten eine Tagesreise hinter sich. Drei Stunden wären es noch bis in ihre Heimatstadt gewesen. Als der rote Mercedes in ihren Bus krachte, riss der Busfahrer das Lenkrad herum. Auch er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte die Pfeiler der Autobahnbrücke. Der Bus knallte zweimal seitlich gegen den Beton. Die linke Seite wurde aufgerissen. Wer dort am Fenster saß, hatte kaum eine Chance.

250 Kräfte, neun Stunden Einsatz

Das Ausmaß erkennt Marko Berenz aber erst nach und nach. Erst sieht er Tote, die aus den Fenstern hängen. Manchen sind Gliedmaßen abgerissen. Dann sieht er weitere Leichen, die zwischen den Trümmern und Koffern auf der Fahrbahn liegen. Über Funk fordert er Verstärkung an, dann steigt er in den Bus. „Dort war es absolut still, kein Geräusch, kein Stöhnen, nichts“, erinnert er sich. Er sieht weitere Tote, Schwerverletzte. Und dann, so erzählt es Berenz, greift eine Hand nach ihm. Ein Mann zieht ihn am Arm und sagt nur ein Wort: „Help“. „In dem Moment dachte ich nur: Scheiße“, sagt Berenz.

In den folgenden Stunden liefern 250 Einsatzkräfte unter Leitung von Marko Berenz das ab, was man rückblickend einen lehrbuchmäßigen Einsatz nennen kann. Weil Sonntag ist, sind alle erfahrenen Männer und Frauen verfügbar. „Wäre es ein Mittwoch gewesen, dann hätten wir nur halbe Besetzung gehabt. Aber so war Top-Personal vor Ort“, sagt Berenz. Im Minutentakt treffen vollbesetzte Feuerwehrautos aus Wildau, Königs Wusterhausen, Schulzendorf, Mittenwalde und Berlin ein. An Bord sind erfahrene Männer wie Frank Hohnke, Berufsfeuerwehrmann in Königs Wusterhausen seit 1989. Wie Olaf Zdrankowski, damals Wildauer Stadtbrandmeister. Aber auch junge Feuerwehrleute wie Jan Grams-Winter, heute Zugführer in Miersdorf. Oder Tim Kittelmann – damals gerade 16 Jahre alt.

„Man funktioniert einfach“

Als die ersten Trupps eintreffen, hat sich Marko Berenz wieder sortiert. Er teilt Einheiten ein, verteilt Aufgaben, wie er es in Schulungen gelernt hat. Die einen bergen die Toten von der Straße. Andere ziehen die Verletzten aus den Busfenstern. Eine Wehr übernimmt die linke Seite, die andere die rechte. „Wir haben einen nach dem anderen rausgeholt. Ich habe keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Ob es Minuten waren oder Stunden, ich weiß es nicht“, erinnert sich Jan Grams-Winter. Manche Menschen wiegen 60 Kilo, manche 100. Viele sind ohnmächtig. Sie aus einem Fenster zu heben, noch dazu mit Handschuhen, mit der schweren Uniform, ist eine Tortur für Körper und Seele. „Aber man funktioniert einfach“, sagt Jan Grams-Winter.

Unter der Brücke organisieren andere unterdessen den Aufbau von Zelten. Drei für die 16 Notärzte, die entscheiden, wer ins Krankenhaus geflogen werden muss. Sechs Hubschrauber starten und landen immer wieder neben der Autobahn. Diejenigen, denen nicht mehr geholfen werden kann, kommen ins vierte Zelt.

Zwei Schwerverletzte sterben am Unfallort

Der 16-jährige Tim Kittelmann fegt derweil die Straße frei von Splittern. Als morgens sein Pieper ging, habe er sich gefreut, erzählt er. Nach Jahren bei der Jugendfeuerwehr sollte es sein erster echter Einsatz bei den Erwachsenen werden. Und dann dieses Inferno. Marko Berenz teilt ihn für Aufräumarbeiten ein – etwas abseits, damit er die Bilder nicht sieht. Natürlich sieht er die Bilder trotzdem. Einige hängen nach. „Aber ich habe auch gesehen, zu welcher Hilfeleistung man bei Feuerwehr im Stande ist“, sagt er heute.

Der damalige Einsatzleiter Marko Berenz Quelle: Oliver Fischer

Neun Stunden sind die Feuerwehrleute an diesem Tag auf der Autobahn. Sie retten Leben, leisten Beistand. Olaf Zdrankowskis Einheit ist an diesem Tag dafür eingeteilt, die Verletzten zu betreuen, bis sie von Rettern abtransportiert werden. „Wie viele dort Hände gehalten haben, mit den Opfern geredet, sie gestreichelt haben, um einfach da zu sein – das ist eine Erinnerung, die immer wieder hochkommt“, sagt Zdrankowski. Der Stadtbrandmeister im Ruhestand ist ein alter Haudegen. Er war schon beim Flugzeugabsturz 1986 in Bonsdorf dabei, hat hunderte Unfälle gesehen, Menschen aus Autos geschnitten. Aber dieser Einsatz, sagt er, „das ist nicht zu toppen“. Zwei Schwerstverletzte sterben noch an der Unfallstelle. Drei Männer aus seiner Einheit habe er hinterher zum Psychologen schicken müssen, sagt Zdrankowski.

Eine solche Lage hat man höchstens einmal im Leben

Das Leid setzt sich an diesem Tag noch fort. Als Landrat Stephan Loge im Krankenhaus den Angehörigen die Namen derer vorliest, die in den Krankenzimmern besucht werden können, wird die Stimmung im Saal immer unruhiger. „Erst bei Nummer 25 ist mir klar geworden, dass die Angehörigen noch gar nicht wisse, wer gestorben ist“, erzählt Loge. Als er fertig ist mit Vorlesen, brechen die Angehörigen von 13 Businsassen zusammen. Ein weiteres Opfer stirbt später im Krankenhaus.

Einsatzbesprechung an der Unfallstelle Quelle: dpa

Es sind zwei Aspekte, die ihn auch zehn Jahre später bewegen, sagt Marko Berenz. „Als Feuerwehrmann bin ich dankbar, dass ich diesen Einsatz leiten durfte. Man hat höchstens einmal im Leben die Möglichkeit, eine solche Lage zu bewältigen. Wenn man dabei solche ein Team hat und alles läuft, wie es laufen muss – das bleibt.“ Aber dann seien eben auch noch die Bilder. Die Leichen, die aus dem Fenster hingen. Das 14-jährige Mädchen, das nur an seiner Insulinpumpe identifiziert werden konnte. Und vor allem, die Hand, die im Bus nach ihm griff. „Wenn ich davon erzähle“, sagt Marko Berenz, „dann läuft mir immer noch ein Schauer über den Rücken.“

