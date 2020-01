Richard Dehmels 100. Todestag

Hermsdorf

„Wer niemals fühlte per Pedal,/ dem ist die Welt ein Jammertal! Ich radle, radle, radle.“ So dichtete einst Richard Dehmel. „Radlers Seligkeit“ heißt das Poem, nachzulesen ist es für Rast suchende Wanderer – oder eben Radler – am Ortsausgang von Hermsdorf, einem kleinen zu Münchehofe gehörendem Dörfchen. Dort wurde Dehmel 1863 als Sohn eines Försters geboren.

Ein Gedenkstein steht heute da, wo sich einst das Geburtshaus von Richard Dehmel befand. Der Lyriker wuchs dann aber größtenteils bei Kremmen, heute Landkreis Oberhavel, auf. Trotzdem hält sich hartnäckig das Gerücht, schon der kaum des Laufens mächtige Knirps Richard habe in Hermsdorf unter einer Kiefer seine ersten Gedichte erdacht. Auch deshalb ist der Rastplatz direkt bei einer großen Kiefer. Mit Dehmel aber hat diese nichts zu tun. „Alles, was ich bisher von ihm gelesen habe – und das war nicht wenig: Er äußert sich nie wieder über Hermsdorf“, sagt Münchehofes Bürgermeister Ralf Irmscher, der sich seit vielen Jahren mit Dehmel beschäftigt und gegen den einen oder anderen Widerstand im Ort dafür sorgt, dass an Dehmel erinnert wird. Das Bemühen zählt, der Gedanke an ihn in diesem Ort. Denn Dehmel gehört heute zu den großen Vergessenen, obzwar er zu seiner Zeit ein – nicht unumstrittener – Star der Szene war. Und Szene meint bei ihm nicht nur den Literaturbetrieb, sondern verschiedene Künste, denn er inspirierte – und wurde inspiriert durch – Musiker, Komponisten, Künstler. Sein 100. Todestag nähert sich; am 8. Februar 1920 starb Richard Dehmel in Blankenese.

Buch über Richard Dehmels Wirkung auf Musik, Kunst und Literatur

Gerade ist ein neues Buch erschienen: „Schöne wilde Welt – Richard Dehmel in den Künsten“, herausgegeben von Carolin Vogel vom Dehmel-Haus in Hamburg. Es nähert sich dem Lyriker an, dessen Einfluss in seiner Zeit auf die Literatur, die Musik, die Kunst und die Literatur für Kinder immens gewirkt hat. „Schöne wilde Welt“, so hieß ein Gedichtband Dehmels, der für die Autoren des neuen Buches eine „Schlüsselfigur der Moderne“ ist.

Wie Björn Spiekermann in seinem Beitrag zur Lyrik erläutert, galt um 1900 Dehmel als der bedeutendste deutsche Dichter; zu seinen großen Bewunderern zählte der zwölf Jahre jüngere Rilke. Dehmels „Weib und Welt“ von 1896 war für Rilke ein Ereignis. Dass Dehmel darin die Jungfrau Maria erotisierte, sorgte zunächst für Zensur. Vor allem seine ab 1914 veröffentlichten Kriegsgedichte können heutige Leser irritieren. Zu seiner Zeit waren es vor allem die sinnlich wie lustvoll-freizügigen Verse, die viele empörten. Und mit denen Dehmel heute wohl noch am ehesten in Verbindung gebracht wird.

Ambitionierte Visionen für die KInderliteratur

Dass beispielsweise das Streichsextett „Verklärte Nacht“, nach einem Gedicht Dehmels entstanden, bis heute das meistgespielte Werk Arnold Schönbergs ist, lässt wieder erstaunen, wie der Lyriker nur so in Vergessenheit geraten konnte. Rund 400 Dehmel-Vertonungen, betont Albrecht Dümling in seinem Beitrag im neuen Band, waren bis 1905 schon bekannt. Peter-Klaus Schuster befasst sich mit den bildenden Künsten: Die Maler Liebermann, Kokoschka, Kirchner oder Klinger porträtierten Dehmel oder wurden durch seine Gedichte angeregt. Dehmel dagegen entwarf selbst Möbel im Stile Peter Behrens’.

Und er stieg ein in die Kinderliteratur. „Fitzebutze“, 1900 erschienen, sollte nicht weniger als den berühmten „ Struwwelpeter“ vom Thron stoßen. Doch der Erfolg blieb aus. Für „Der Buntscheck“, 1904 veröffentlicht, wurde Dehmel selbst zum Herausgeber, er hatte dabei alles im Blick und band hochkarätige Künstler für die Illustrationen ein. Doch auch hier kein Erfolg, Kritiker reagierten ablehnend. „Bei mir hat’s wirklich ausgekindert“ schreibt der enttäuschte Dehmel daraufhin. Für Roland Stark jedenfalls ist „Der Buntscheck“ ein Gesamtkunstwerk – „das wohl schönste Kinderbuch des 20. Jahrhunderts in deutscher Sprache“, begeistert er sich.

Diese Faszination für den Mann, dessen Frau Ida Dehmel nicht nur die Gedok gründete und das Erbe ihres Mannes engagiert verwaltete, durchzieht das gesamte neue Buch. Es eröffnet so manchen neuen Blick auf den gebürtigen Hermsdorfer.

Von Karen Grunow