25 Fälle – Bürger sollen Katwarn-App installieren

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen im Landkreis Dahme-Spreewald steigt derzeit relativ gleichmäßig an. Am Sonnabend sind vier neue Fälle bekannt geworden: zwei in Königs Wusterhausen, einer in Lübben und einer Schönefeld. Damit erhöht sich die Zahl der nachweislich Corona-Infizierten auf 25. Wie der Landkreis mitteilt, sind nach wie vor alle Betroffenen in häuslicher Quarantäne und werden vom Hausarzt betreut. Die meisten Infizierten leben in Königs Wusterhausen (8), relativ stark betroffen sind auch Lübben (6), Mittenwalde (3) und Zeuthen (3).

Nachdem am Freitag drei Abstrichzentren in den Krankenhäusern in Königs Wusterhausen, Lübben und Luckau ihren Betrieb aufgenommen haben, wird ab Montag auch eine Hausärztin in Lübben, Christina Wendt, eine Fiebersprechstunde anbieten, bei der im Bedarfsfall auch ein Abstrich gemacht werden kann. Damit gibt es dann vier Möglichkeiten im Landkreis, sich auf das neuartige Corona-Virus testen zu lassen. Allerdings soll grundsätzlich der Hausarzt entscheiden, ob ein Test gemacht werden muss oder nicht.

Bürger sollen Katwarn-App installieren

Der Landkreis hat seine Bürger inzwischen dazu aufgefordert, sich die App Katwarn aufs Smartphone zu laden. Katwarn ist eine Katastrophenwarn-App, über die Warnungen und Handlungsanweisungen auf das Telefon geleitet. Der Katastrophenschutz des Landkreises werde diese App nutzen, um mit seien Bürger zu kommunizieren.

Für die betroffenen Unternehmen im Landkreis hat Wirtschaftsdezernent Stefan Klein darauf hingewiesen, dass ab Mittwoch ein Hilfsprogramm des Landes zur Verfügung steht. Unternehmen, denen Liquiditätsschwierigkeiten drohen, sollen Zuschüsse bis zu 60.000 Euro erhalten können. Mehr Informationen dazu werden auf der Hompage der Investitions- und Landesbank veröffentlicht.

Von Oliver Fischer