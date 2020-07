Berlin

Autofahrer müssen auf der Autobahn 113 an der Anschlussstelle Adlershof ab Montag mit Behinderungen rechnen. Weil die Autobahnbrücke saniert wird, werden die Ein- und Ausfahrt in Richtung Autobahndreieck Neukölln vom 20. Juli bis zum 2. September gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Während der Bauzeit ist zudem die Strecke zwischen Stubenrauchstraße und Schönefeld-Nord in beiden Richtungen nur zweistreifig befahrbar.

In zwei Nächten wird die Strecke sogar komplett gesperrt: In der Nacht von Montag (20. Juli) auf Dienstag im Zeitraum von 22 bis 5 Uhr wird der Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Nord von der Anschlussstelle Schönefeld Nord bis zur Anschlussstelle Stubenrauchstraße gesperrt.

In der folgenden Nacht von Dienstag (21. Juli) auf Mittwoch wird im selben Zeitraum die Gegenfahrbahn von der Anschlussstelle Stubenrauchstraße bis zur Anschlussstelle Schönefeld Nord gesperrt. Umleitungen durch Neukölln für die nächtlichen Vollsperrungen sind ausgeschildert.

Grund für die Sanierungsarbeiten an der 2008 eröffneten A 113 ist laut Verkehrsverwaltung eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion, der so genannte „ Betonkrebs“. Einige Straßen und Brücken in Berlin leiden darunter, manche müssen sogar abgerissen und neu gebaut werden – etwa Berlins längste und am stärksten befahrenste, die Rudolf-Wissell-Brücke auf der A 100.

Von MAZonline